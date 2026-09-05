Từ nay toàn bộ người dân ở Hà Nội chú ý thông tin quan trọng này, kẻo mất quyền lợi

Ra mắt mini app "Bản đồ mưa ngập" trên iHanoi

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã đưa vào vận hành mini app "Bản đồ mưa ngập", được tích hợp trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi. Ứng dụng giúp người dân cập nhật tình trạng mưa, ngập theo thời gian thực và chủ động gửi cảnh báo đến điện thoại của người dùng.

Trên VTV News, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, dữ liệu lấy trực tiếp từ hệ thống trạm giám sát tự động do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HSDC) quản lý, giúp kiểm tra lượng mưa và độ sâu trước khi di chuyển.

Theo đó, người đi làm, đi học hằng ngày có thể chọn lộ trình tránh ngập trước khi ra khỏi nhà. Tài xế công nghệ, shipper, xe tải có thể bảo vệ phương tiện, hàng hóa và tránh chết máy giữa đường. Hộ gia đình ở vùng trũng có thời gian kê đồ đạc, di chuyển xe khi mưa lớn. Doanh nghiệp vận tải, logistics có thể điều phối tuyến đường dựa trên tình hình thực tế. Cơ quan ứng phó thiên tai có thể nắm bức tranh tổng thể để phản ứng nhanh.

Mini app được thiết kế với trải nghiệm trực quan cùng nhiều tính năng cá nhân hoá cao. Người dùng có thể nhập địa điểm, tên đường hoặc trạm đo cụ thể để được cung cấp chi tiết về lượng mưa, mức độ ngập, giúp thiết lập lộ trình di chuyển an toàn tránh vùng nguy hiểm.

Việc đưa vào vận hành "Bản đồ mưa ngập" trên iHanoi đánh dấu bước tiến mới của Hà Nội trong ứng dụng công nghệ, giúp người dân Thủ đô nâng cao tính chủ động, đảm bảo an toàn giao thông và sinh hoạt thuận lợi hơn trong mùa mưa bão.

iHanoi (hay iHaNoi, "Công dân thủ đô số") là nền tảng ứng dụng di động trực tuyến do chính quyền thành phố Hà Nội phát triển nhằm kết nối người dân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.

Hà Nội đã ra mắt nhiều tính năng mới trên ứng dụng iHanoi mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: T.N

Ra mắt mini app "Smart Police" trên iHanoi

Công an TP Hà Nội đã ra mắt ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Smart Police) trên iHanoi.

Theo đó, CATP đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố nghiên cứu, phát triển dưới dạng mini app trên nền tảng ứng dụng iHanoi gồm phân hệ phục vụ Nhân dân và phân hệ phục vụ công tác nội bộ, chỉ huy, điều hành. Ứng dụng tích hợp các tiện ích như: phản ánh thông tin về an ninh, trật tự; gửi tín hiệu khẩn cấp SOS; đặt lịch làm việc với cơ quan Công an; tra cứu thông tin giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các thông tin thiết yếu.

Với tình huống SOS khẩn cấp: Khi phát hiện sự việc gây mất an ninh, trật tự nguy hiểm, người dân nhấn nút SOS trên ứng dụng. Ngay lập tức, tọa độ vị trí chính xác và hình ảnh video trực tiếp từ hiện trường được truyền về Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP cùng Công an phường sở tại. Chỉ huy đơn vị đã nhanh chóng điều động tổ công tác gần nhất tiếp cận, khống chế đối tượng và xử lý nhanh gọn vụ việc.

Với tình huống đặt lịch hẹn thủ tục hành chính: Người dân chủ động đăng ký thời gian làm việc với cơ quan Công an, nhận thông báo nhắc lịch và gửi đánh giá mức độ hài lòng ngay trên ứng dụng sau khi hoàn thành công việc.

Với tình huống phản ánh, kiến nghị hiện trường: Người dân chụp ảnh hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố và gửi qua ứng dụng. Hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tự động định vị địa bàn, chuyển phản ánh đến Công an phường tiếp nhận, giải quyết; đồng thời Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP trực tiếp giám sát toàn bộ tiến độ xử lý.

Ra mắt mini ap "Tư vấn an toàn phòng cháy chữa cháy" trên iHanoi

UBND TP Hà Nội chính thức ra mắt ứng dụng "Tư vấn an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện" trên nền tảng iHanoi.

Ứng dụng do Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội xây dựng nhằm phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn PCCC cho người dân, góp phần giảm các vụ cháy do sự cố điện - nguyên nhân chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ cháy dân sinh.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể đăng ký để lực lượng công an, ngành điện và chính quyền địa phương đến kiểm tra, tư vấn an toàn hệ thống điện tại hộ gia đình. Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng sẽ trực tiếp kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn, hướng dẫn khắc phục và trang bị kỹ năng phòng ngừa cháy phù hợp.

Ngoài ra, người dân có thể tiếp cận các nội dung hướng dẫn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện; đăng ký tư vấn, hỗ trợ kiểm tra nguy cơ mất an toàn điện tại hộ gia đình; đồng thời được lực lượng chức năng hướng dẫn các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp với thực tế sinh hoạt.