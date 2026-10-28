Bắc Ninh: Bắt đối tượng vờ có đất chuyển nhượng, chiếm đoạt 400 triệu đồng tiền đặt cọc

Ngày 28/10, Công an TP Bắc Ninh thông tin, ngày 27/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hảo Tân (SN 1991) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2024, biết anh T có nhu cầu mua đất để xây dựng nhà ở, Nguyễn Hảo Tân đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng chuyển nhượng một thửa đất tại Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh).

Để tạo lòng tin, Tân đưa anh T cùng người thân đến xem đất, giới thiệu giá chuyển nhượng 2,85 tỷ đồng, đồng thời sử dụng bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác và cam kết thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Tin tưởng những thông tin Tân đưa ra, ngày 22/5/2024, anh T đã ký hợp đồng đặt cọc và chuyển khoản cho Tân số tiền 400 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế Tân không phải chủ sử dụng đất, không được chủ sử dụng đất giao bán hoặc ủy quyền thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất trên.

Sau khi nhận tiền, Tân không thực hiện việc chuyển nhượng như đã cam kết mà tiếp tục đưa ra lý do để kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Đáng chú ý, sáng ngày 21/6/2024, trong quá trình gặp gỡ giải quyết vụ việc, Tân đã mượn bản gốc hợp đồng đặt cọc với lý do chụp ảnh nhưng không trả lại. Khi bị yêu cầu trả giấy tờ, Tân bỏ chạy, đồng thời xé tài liệu thành nhiều mảnh và vứt xuống đường nhằm che giấu sự việc. Anh T cùng người thân đã giữ Tân lại, thu nhặt các mảnh giấy và trình báo Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn do Nguyễn Hảo Tân không thừa nhận hành vi phạm tội, phủ nhận việc xé giấy tờ và khai nhận đã chuyển số tiền đặt cọc cho một người tự giới thiệu là chủ đất. Tuy nhiên, Tân không cung cấp được hợp đồng, tài liệu chứng minh việc giao dịch với người này.

Trước những lời khai có nhiều mâu thuẫn, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, các điều tra viên, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; tập trung làm rõ nguồn gốc thửa đất, quyền sử dụng đất, mối quan hệ giữa các bên và các giao dịch chuyển tiền có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Hảo Tân - (ảnh Công an TP Bắc Ninh).

Kết quả xác minh cho thấy không có người mang thông tin nhân thân như Tân cung cấp; số căn cước công dân mà Tân khai báo chưa được cấp cho cá nhân nào. Người từng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khẳng định đã chuyển nhượng thửa đất từ trước, không quen biết và không nhờ Tân thực hiện việc mua bán.

Chủ sử dụng đất tại thời điểm xác minh cũng xác nhận không giao cho Tân chuyển nhượng thửa đất. Đặc biệt, vị trí thửa đất mà Tân đưa anh T và người thân đến xem không trùng với thửa đất ghi trong hợp đồng đặt cọc.

Một trong những tình tiết quan trọng góp phần làm sáng tỏ vụ án là việc phục hồi thành công 84 mảnh giấy bị xé, qua giám định xác định được hai tài liệu gồm “Hợp đồng đặt cọc” đề ngày 22/5/2024 và “Bản cam kết” đề ngày 10/6/2024. Kết quả giám định cũng xác định chữ viết, chữ ký mang tên Nguyễn Hảo Tân trên các tài liệu là do chính Tân viết, ký.

Bên cạnh đó, thông qua xác minh các giao dịch ngân hàng, cơ quan điều tra xác định sau khi nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc của anh T, Nguyễn Hảo Tân đã chuyển toàn bộ số tiền này qua hai giao dịch đến tài khoản ngân hàng mang tên người khác.

Bằng việc kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh hồ sơ đất đai, truy nguyên dòng tiền, giám định tài liệu và đối chiếu lời khai, các điều tra viên, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã từng bước làm rõ những mâu thuẫn, bác bỏ các thông tin gian dối, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Hảo Tân.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 27/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hảo Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, kiểm tra thực tế vị trí, hiện trạng thửa đất; xác minh chính xác chủ sử dụng đất và quyền đại diện của người đứng ra giao dịch.

Đặc biệt, không nên giao tiền đặt cọc khi chưa kiểm tra đầy đủ giấy tờ pháp lý, không chỉ dựa vào bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc những lời hứa, cam kết của người bán. Khi thực hiện giao dịch, cần lập hợp đồng rõ ràng, lưu giữ đầy đủ chứng từ chuyển khoản, tin nhắn và các tài liệu liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

