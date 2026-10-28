Bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thu Phương khi đang lẩn trốn tại Campuchia

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GĐXH - Bị truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Thu Phương (SN 2000, trú tại tổ dân phố 2, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, cuối tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ thành công Nguyễn Thu Phương (SN 2000, trú tại tổ dân phố 2, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) khi đang lẩn trốn tại thành phố Sihanouk, Vương quốc Campuchia.

Trước đó, Phương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập), nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, ra quyết định truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thu Phương khi đang lẩn trốn tại Campuchia - Ảnh 1.

Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Nguyễn Thu Phương lẩn trốn tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: CACC

Ngày 26/9/2026, thông qua kênh hợp tác quốc tế, tổ công tác của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và đối tượng.

Chia sẻ về quá trình vây bắt đối tượng Nguyễn Thu Phương tại Vương quốc Campuchia, đại úy Đỗ Duy Thông (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lào Cai) cho biết: Truy bắt đối tượng truy nã ở nước ngoài đòi hỏi phải có bản lĩnh, kinh nghiệm và sự nhạy bén của cán bộ trinh sát. Đồng thời, cần sự phối hợp chặt chẽ, đúng quy định giữa các cơ quan chức năng. Mỗi thông tin được kiểm chứng, mỗi dấu vết được làm rõ đều góp phần thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tạo cơ sở để xây dựng phương án bắt giữ phù hợp.

Bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thu Phương khi đang lẩn trốn tại Campuchia - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thu Phương tại cơ quan Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: CACC

Việc truy bắt đối tượng tại Campuchia thể hiện quyết tâm vượt qua khoảng cách địa lý, còn những vụ án được làm sáng tỏ sau hàng chục năm cho thấy thời gian không làm gián đoạn trách nhiệm truy tìm người bị truy nã.

Ngoài ra, mới đây, Công an phường Lào Cai cũng tổ chức bắt giữ một đối tượng truy nã sau hơn 33 năm lẩn trốn.

Bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thu Phương khi đang lẩn trốn tại Campuchia - Ảnh 3.

Công an phường Lào Cai bắt giữ đối tượng Lý Văn Tài sau 33 năm lẩn trốn.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoan - Trưởng Công an phường Lào Cai cho biết: "Ngày 01/10/2026, chúng tôi tiếp nhận đề nghị phối hợp của Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 Bộ Quốc phòng về việc xác minh, truy bắt Lý Văn Tài, đối tượng đã bỏ trốn và lẩn trốn hơn 33 năm theo Quyết định truy nã của Quân khu 2 Bộ Quốc phòng. Ngay sau đó, chúng tôi đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, xác minh thông tin về nhân thân, lai lịch và nơi lẩn trốn của đối tượng trên địa bàn. Đến ngày hôm sau, ngày 02/10, chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ Lý Văn Tài".

Không chỉ có 2 vụ việc trên, tính từ đầu năm đến 14/10/2026, Công an tỉnh đã kéo giảm 14/34 đối tượng thuộc diện truy nã. Trong đó, bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng và đề nghị truy nã quốc tế 8 đối tượng. Các đối tượng này thường nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương và dùng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn, che giấu tung tích nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phạm tội, gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự.

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