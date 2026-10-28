Chém vợ tử vong rồi đến công an đầu thú: Lời khai gây phẫn nộ của Huỳnh Minh Duy

| Pháp luật

Huỳnh Minh Duy khai nhận do phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng với chị N.T.H.T. nên cãi nhau. Chị T. bỏ ra khỏi nhà thì Duy lấy con dao chặt thịt đuổi theo chém chị này tử vong.

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Huỳnh Minh Duy (SN 1987, ngụ ấp Bàu Hàm, xã Bàu Hàm, TP.Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi ”Giết người”.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Minh Duy thừa nhận hành vi giết vợ là chị N.T.H.T. (SN 1989). Duy khai tối 25/110, anh ta và chị T. phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng, Huỳnh Minh Duy đã xảy ra cãi nhau ở căn nhà tại ấp Trung Hòa (xã Hưng Thịnh, TP.Đồng Nai).

(Ảnh: CQCA)

Sau khi cãi nhau, chị T. bỏ đi khỏi nhà thì Duy lấy một con dao chặt thịt có sẵn trong nhà, đuổi theo rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người chị T. làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Duy đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Tuệ
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