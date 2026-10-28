Mâu thuẫn khi nhậu, một người gãy mũi, một người bị chém trọng thương
GĐXH - Do mâu thuẫn khi nhậu ở nhà người thân, Dinh dùng bát sứ đập vào mặt anh S. và cầm dao chém vào tay anh C. khiến cả hai nhập viện.
Ngày 28/10, Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an TP Quảng Ninh vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Ngọc Dinh (SN 1988, trú tại khu phố Vạn Xuân, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Cố ý gây thương tích".
Trước đó, vào tối ngày 3/8/2026, Dinh đến nhà người thân (tại khu phố Hải Đông 1, phường Móng Cái 3) để ăn uống cùng gia đình và bạn bè. Trong quá trình ăn uống, giữa Dinh và anh S. (SN 1999) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Do không kiềm chế được nóng giận, Dinh dùng bát sứ đập vào mặt anh S. Khi hai bên xảy ra xô xát, anh C. (SN 1986, là bạn của S) nhặt bát ném về phía Dinh. Mặc dù được mọi người can ngăn, nhưng đối tượng vẫn vào bếp lấy dao, chém trúng tay anh C.
Hậu quả, anh C. bị tổn thương cơ thể 15%; anh S. bị gãy xương mũi và có vết thương ở gò má, tỷ lệ tổn thương cơ thể 13%.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Dinh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế sử dụng rượu, bia. Chủ động kiềm chế cảm xúc, ứng xử văn minh và giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình. Tuyệt đối không sử dụng hung khí hoặc bạo lực để giải quyết xung đột, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
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