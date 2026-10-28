Lạng Sơn: Khởi tố 3 kế toán Chi nhánh phát triển quỹ đất tội thiếu trách nhiệm, gây thất thoát hơn 18 tỷ đồng

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GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản tại Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia (Lạng Sơn), cơ quan Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 kế toán phụ trách. Sự tắc trách, buông lỏng quản lý của nhóm cán bộ này đã tạo kẽ hở để một nhân viên cấp dưới chiếm đoạt trót lọt số tiền lên tới hơn 18 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn về việc khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, ngày 26/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thi hành các quyết định tố tụng quan trọng.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng cùng trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: Hoàng Kim Vy (sinh năm 1979); Hoàng Thị Lý (sinh năm 1979); Đào Thanh Hải (sinh năm 1982).

Lạng Sơn: Bắt giam 3 kế toán buông lỏng quản lý, để "thụt két" hơn 18 tỷ đồng ngân sách - Ảnh 1.

Quá trình tống đạt Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 bị can Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý và Đào Thanh Hải.

Cả 3 bị can nêu trên đều là kế toán phụ trách tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia. Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ điều tra bước đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 kế toán phụ trách gồm Vy, Lý và Hải đã thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách được giao. Sự thiếu trách nhiệm, lỏng lẻo trong khâu kiểm soát chứng từ và quản lý tài chính của nhóm cán bộ này đã tạo ra một "lỗ hổng" chí mạng.

Lạng Sơn: Bắt giam 3 kế toán buông lỏng quản lý, để "thụt két" hơn 18 tỷ đồng ngân sách - Ảnh 2.

Quá trình thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thị Lý.

Nắm thóp được sự quản lý yếu kém này, Nông Thanh Tú (sinh năm 1989, nhân viên tại chi nhánh) đã lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi bòn rút, chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới hơn 18 tỷ đồng trong một thời gian dài mà hệ thống kế toán không hề hay biết, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước. Trước đó, vào ngày 11/8/2026, Nông Thanh Tú đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Tham ô tài sản".

Việc kiên quyết khởi tố thêm 3 bị can cho thấy tinh thần không có vùng cấm, làm rõ trách nhiệm của từng mắt xích liên quan nhằm xử lý triệt để vụ án.

Từ hậu quả nghiêm trọng của vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phát đi kiến nghị, khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cần tuân thủ và chấp hành nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài chính, tài sản công.

Siết chặt khâu thẩm định, kiểm soát chứng từ kế toán, không để xảy ra tình trạng "ký khống", duyệt qua loa. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ thường xuyên, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và phòng ngừa từ sớm mọi biểu hiện vi phạm, trục lợi.

Lạng Sơn: Khởi tố 3 kế toán Chi nhánh phát triển quỹ đất tội thiếu trách nhiệm, gây thất thoát hơn 18 tỷ đồng - Ảnh 3.Lạng Sơn: Đánh bạc giữa rừng để né công an, 20 đối tượng bị khởi tố

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố 20 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác.


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