Bắc Ninh: Khởi tố 3 đối tượng xâm phạm quyền tác giả game 'Con đường tơ lụa'

Ngày 17/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền tác giả” xảy ra tại phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh.

Danh tính các bị can bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả” gồm: Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1994, trú tại phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1992, trú tại Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh) và Phan Quang Huỳnh (sinh năm 1992, trú tại phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội).

Các bị can Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Phúc và Phan Quang Huỳnh (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện tài khoản Facebook quản trị trò chơi điện tử trực tuyến “Sro Thổ Quỷ” có dấu hiệu phát hành game chưa được phê duyệt, cấp phép nội dung, kịch bản, đồng thời sao chép trái phép bản quyền game “Con đường tơ lụa”.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh do Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ban chuyên án đã tiến hành phá án vào ngày 14/7, khám xét nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng có liên quan. Theo cơ quan công an, từ khoảng tháng 3/2026 đến nay, Nguyễn Văn Hưng đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Phúc và Phan Quang Huỳnh để tạo lập, quản trị và vận hành game lậu “Sro Thổ quỷ” nhằm thu lợi bất chính.

Trò chơi “Sro Thổ quỷ” có hình thức, nội dung, cốt truyện và hình ảnh tương tự như game online “Con đường tơ lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được cấp phép phân phối độc quyền dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam.

Các đối tượng đã phân công công việc cụ thể bao gồm: thiết lập máy chủ, chỉnh sửa dữ liệu trò chơi, xây dựng website, quản trị hệ thống, quảng bá, thu hút người chơi, tổ chức nạp tiền và quản lý nguồn thu thông qua các website, diễn đàn, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các nền tảng trực tuyến.

Bị can Trần Thanh Vũ và Đinh Đức Thắng (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện một số người tham gia trò chơi có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề thông qua các phương thức liên lạc và giao dịch trên không gian mạng.

Ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can về tội “Đánh bạc”.

Hai bị can mới bị khởi tố gồm Trần Thanh Vũ (sinh năm 1994, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) và Đinh Đức Thắng (sinh năm 1995, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can cùng những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Khởi tố Giám đốc Việt KTV vì xâm phạm quyền tác giả, khai thác trái phép 1.500 bài hát để kinh doanh thiết bị karaoke GĐXH - Ông Vũ Phi Điệp, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Việt KTV, vừa bị cơ quan Công an khởi tố do có hành vi chỉ đạo sao chép trái phép khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc tích hợp vào các thiết bị karaoke nhằm trục lợi bất chính.



