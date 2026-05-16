Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền
Theo VCPMC, nhiều show diễn tìm cách né tránh trả tiền bản quyền, áp đặt mức giá không phù hợp...
Khởi tố 5 vụ án vi phạm bản quyền
Ngày 16/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, 5 vụ án và các đối tượng bị khởi tố gồm:
Vụ án tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media) với bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc công ty.
Vụ án tại Công ty TNHH Lululola Entertainment với bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty.
Vụ án tại nhóm 1900 Group với bị can gồm Nguyễn Minh Đức (chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời) và Ngô Thanh Tùng (chủ hộ kinh doanh Thông Zeo).
Vụ án tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn với 2 bị can là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc công ty.
Vụ án tại Trung tâm Giọng ca để đời với bị can Diệp Văn Lập, chủ trung tâm.
Sau khi VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định.
Hiện nay, cơ quan công an đang tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những đối tượng liên quan, đồng thời xác minh nhằm thu hồi triệt để tài sản.
Từ năm 2025, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã tiến hành nhiều biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tác giả thành viên. Bao gồm thực hiện 79 vụ kiện xâm phạm quyền tác giả, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp hợp đồng; giải quyết xong 34 vụ.
Nguyên nhân được chỉ ra là còn nhiều show diễn tìm cách né tránh trả tiền bản quyền, áp đặt mức giá không phù hợp...
Điển hình, VCPMC chỉ đích danh một số đơn vị tổ chức vi phạm tác quyền như Mây Lang Thang (trên 300 chương trình vi phạm), Lululola (trên 200 chương trình) cùng vài đơn vị tổ chức các buổi hòa nhạc Hàn Quốc…
VCPMC đã tiến hành khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền chương trình 2024 Baekhyun Asia Tour [Lonsdaleite] in Hồ Chí Minh diễn ra vào 6-7/4/2024 do công ty TNHH TJ Communications tổ chức và chương trình 2024 CHANYEOL LIVE TOUR diễn ngày 28/9/2024 do công ty TNHH Âm nhạc IME tổ chức...
Công ty Cổ phần Mây Lang Thang có trụ sở tại số 7B Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện của Công ty Cổ phần Mây Lang Thang là ông Võ Hoàng Việt (sinh năm 1985, trú TP.HCM).
Bắt đầu từ một homestay nhỏ ở Đà Lạt vào năm 2019, Võ Hoàng Việt và đội ngũ sáng lập đã tạo ra một mô hình âm nhạc độc đáo. Ý tưởng của họ là kết hợp không gian cà phê với tổ chức các show ca nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Du khách thường phải mua vé trước vì luôn kín chỗ, đặc biệt dịp cuối tuần. Giá vé dao động từ 400.000 đến 1 triệu đồng, bao gồm đồ uống.
