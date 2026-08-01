Hà Nội: Khởi tố Giám đốc Việt KTV vì xâm phạm quyền tác giả, khai thác trái phép 1.500 bài hát để kinh doanh thiết bị karaoke

Ngày 1/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng đã lợi dụng công nghệ thông tin, Internet và các nền tảng số để phát tán trái phép phim, âm nhạc nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các chủ thể quyền trong và ngoài nước.

Kết quả điều tra xác định, các bị can đã xây dựng và vận hành các nền tảng xem phim trực tuyến trái phép, thu phí người dùng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, đồng thời gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng cho các đơn vị sở hữu bản quyền.

Trong số các vụ án bị khởi tố có trường hợp của ông Vũ Phi Điệp (45 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Việt KTV.

Ông Vũ Phi Điệp, Giám Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn điện tử Việt KTV.

Theo kết quả điều tra, dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền âm nhạc nào theo quy định, ông Vũ Phi Điệp vẫn trực tiếp chỉ đạo nhân viên kỹ thuật thực hiện hành vi sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nguồn trên nền tảng số.

Sau khi tải về, các tác phẩm này được xử lý thành dữ liệu karaoke, chuyển sang định dạng riêng rồi tích hợp trực tiếp vào các thiết bị mang thương hiệu VietKTV.

Dữ liệu âm nhạc được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc có dung lượng 4TB, sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường.

Đối với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải miễn phí các bài hát từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, qua đó thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.

Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý của đơn vị này đã bị khai thác trái phép. Thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sử dụng công nghệ để sao chép, phát tán hoặc kinh doanh trái phép các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.