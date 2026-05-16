Loạt doanh nghiệp truyền thông, giải trí vướng vòng lao lý vì vi phạm bản quyền
GĐXH - Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” xảy ra tại nhiều công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. Trong số các bị can bị khởi tố có lãnh đạo, giám đốc nhiều doanh nghiệp như BH Media, Lululola Entertainment và 1900 Group.
Ngày 16/5, Bộ Công an thông tin, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.
Theo Bộ Công an, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý các vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) xác định có dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại một số công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí.
Ngày 15/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, vụ án xảy ra tại Công ty CP thương mại và dịch vụ truyền thông Gihaco (Công ty BH Media), khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc công ty.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty.
Vụ án xảy ra tại 1900 Group, khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.
Hai bị can Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng - (ảnh Bộ Công an).
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc công ty.
Hai bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy - (ảnh Bộ Công an).
Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ trung tâm.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời xác minh, truy thu triệt để tài sản liên quan vụ án.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan tương tự trên phạm vi cả nước.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ chủ động chấm dứt sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và phối hợp làm việc với cơ quan chức năng để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
