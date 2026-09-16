Hà Nội: Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Ngày 16/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) phát hiện cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động khám chữa bệnh không phép và sử dụng người không có chuyên môn, bằng cấp để thực hiện dịch vụ làm đẹp cho khách hàng.

Cơ quan Công an làm việc với L.T.T - chủ cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Ảnh: CAHN

Lực lượng chức năng thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này tại địa chỉ số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội.

Cơ sở thẩm mỹ này do L.T.T (sinh năm 1996, trú tại ngõ 61 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 6 nhân viên đang tự giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện các thao tác gây tê và hút mỡ cho 3 khách hàng.

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định toàn bộ 6 nhân viên này hoàn toàn không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề theo quy định, nhưng vẫn tinh vi mạo danh y bác sĩ nhằm lừa dối khách hàng.

Một số nội dung quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở Julia Aesthetic được đăng tải trên mạng xã hội.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng khẳng định hành vi của nhóm đối tượng có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo.

Ngày 28/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả 6 đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai đã từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic (số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội) hãy nhanh chóng liên hệ trụ sở tại số 58 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội để trình báo và cung cấp thông tin.