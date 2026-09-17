Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Ngày 17/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Mai (sinh năm 1974, trú thôn Đoài, xã Thiên Lộc, Hà Nội) và Phan Thùy Linh (sinh năm 1983, trú thôn Đại Độ, xã Thiên Lộc, Hà Nội).

2 đối tượng bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung. Ảnh: CAHN

Theo kết quả điều tran, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 07/2026, đối tượng Phạm Thị Mai đưa ra thông tin gian dối về việc "chắc chắn mua được" (cam kết trúng 100%) các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung nhằm nhận tiền đặt cọc từ khách hàng.

Đồng thời, đối tượng Phan Thùy Linh thực hiện hành vi móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua căn hộ để bán lại.

Đối tượng Phạm Thị Mai. Ảnh: CAHN

Cơ quan Công an xác định cả Mai và Linh đều không có bất kỳ mối quan hệ nào với chủ đầu tư dự án và cũng không hề thực hiện việc đặt cọc với chủ đầu tư. Toàn bộ số tiền nhận cọc từ các nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng hoàn toàn vào mục đích cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 12/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng này đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Đối tượng Phan Thuỳ Linh. Ảnh: CAHN

Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trước vụ việc trên, Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đối với người dân, cần hết sức cẩn trọng, chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin pháp lý trực tiếp từ chủ đầu tư hoặc các cơ quan chức năng nhà nước khi thực hiện giao dịch, mua bán bất động sản.

Tuyệt đối tránh mắc bẫy các đối tượng môi giới lừa đảo đưa ra những lời hứa hẹn "bao trúng", "suất ngoại giao" để trục lợi cá nhân.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin DeFi GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo, ai là bị hại liên quan đến đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin Defi cần đến cơ quan chức năng làm việc để xử lý vụ việc theo quy định.



