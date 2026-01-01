Đây là những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026
GĐXH - Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, dịp Tết Nguyên đán 2026, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội... sẽ được tặng 400.000 đồng/người.
Ngày 28/12, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Theo Nghị quyết các đối tượng được nhận quà bao gồm:
- Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Các đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 2 mức quà thì chỉ nhận 1 suất quà.
Mỗi phần quà Tết trị giá 400.000 đồng.
Các đối tượng trên ngoài nhận phần quà 400.000 đồng Tết Nguyên đán 2026 theo nghị quyết của Chính phủ, vẫn có chế độ riêng thực hiện theo quy định hiện hành.
Để nhận quà Tết, người hưởng chế độ có thể nhận trực tiếp hoặc có thể tiếp nhận thông qua ứng dụng VNeID có liên kết với ứng dụng ngân hàng.
Dưới đây là cách nhận chế độ qua ứng dụng VNeID người dân có thể tham khảo:
Người dùng mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, chọn mục "An sinh xã hội".
Sau đó, tích vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Nhập số tài khoản ngân hàng của người được hưởng. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.
Tiếp theo là nhập mật khẩu VNeID 6 số.
Sau đó, người dùng cần nhập đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" ở cuối trang và nhấn "Tiếp tục". Hệ thống sẽ đưa ra các bước hướng dẫn tiếp theo cho đến khi hoàn tất quy trình.
Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, nhấn "Gửi thông tin" để hoàn tất quy trình nhận tiền. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và tiến hành xử lý chuyển tiền.
