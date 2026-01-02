Nhận lại 700 triệu đồng chỉ sau 1 ngày chuyển khoản nhầm
Chỉ sau 1 ngày trình báo, người dân tại Ninh Bình đã nhận lại đầy đủ số tiền 700 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an.
Nhờ sự phối hợp xác minh kịp thời của Công an xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) cùng các đơn vị liên quan, một người dân trên địa bàn đã nhận lại đầy đủ số tiền 700 triệu đồng do chuyển khoản nhầm .
Theo thông tin từ Công an xã Phát Diệm, ngày 31/12/2025, đơn vị tiếp nhận trình báo của anh Ngô Văn Huy (sinh năm 1984, trú tại xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch tại Ngân hàng VietinBank - chi nhánh Phát Diệm, anh đã sơ suất chuyển nhầm 700 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng khác.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phát Diệm đã nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với Ngân hàng VietinBank chi nhánh Phát Diệm tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định số tiền trên được chuyển nhầm vào tài khoản của anh Nguyễn Đức M. (sinh năm 2003, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).
Công an xã Phát Diệm sau đó đã phối hợp với Công an phường Bắc Giang và các đơn vị liên quan để liên hệ, làm việc với chủ tài khoản. Anh M. cho biết rất bất ngờ khi phát hiện số tiền lớn không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau khi được hướng dẫn cụ thể, anh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuyển trả lại toàn bộ 700 triệu đồng cho anh Huy.
Trước đó, trên cả nước cũng từng ghi nhận nhiều vụ việc chuyển khoản nhầm với số tiền lớn. Điển hình như vụ một người dân tại TP.HCM chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản người lạ. Tuy nhiên, chủ tài khoản nhận tiền không hợp tác hoàn trả, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc sau đó đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đồng thời trở thành bài học cảnh tỉnh về sự cẩn trọng trong các giao dịch tài chính không dùng tiền mặt.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, đặc biệt là số tài khoản và tên người nhận trước khi xác nhận giao dịch. Trong trường hợp không may chuyển tiền nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, tránh để kéo dài gây khó khăn cho quá trình xử lý.
Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm, lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh việc chủ động thông báo, phối hợp hoàn trả là nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Trường hợp cố tình chiếm giữ, sử dụng số tiền không thuộc quyền sở hữu có thể bị xem xét xử lý theo các quy định hiện hành.
Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sậpĐời sống - 20 phút trước
Trong lúc trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (Đắk Lắk), 4 người bị bê tông đổ sập vùi lấp, tử vong.
Tử vi tháng 1/2026: Bí kíp xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh cho tuổi Tý, Sửu, Dần, MãoĐời sống - 21 phút trước
GĐXH - Đây là thời điểm vàng để 4 con giáp Tý - Sửu - Dần - Mão nắm bắt cơ hội, xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh để bứt phá ngay từ đầu năm 2026.
CSGT TPHCM hỗ trợ đưa người đàn ông đi cấp cứuĐời sống - 3 giờ trước
Giữa dòng xe cộ đông nghẹt, một phụ nữ nhờ CSGT hỗ trợ đưa cha mình đến bệnh viện cấp cứu
Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quýĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Những tháng sinh Âm lịch dưới đây thường được cho là mang theo phúc khí dồi dào, giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống đủ đầy khi tuổi đời chín muồi.
Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025Đời sống - 8 giờ trước
Năm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Ngày 2 và 3/1 là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khu vực trung du và vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc lớn: Tiền bạc vượng phát, Thần Tài thường xuyên ghé thămĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào 3 ngày Âm lịch dưới đây được cho là có vận số giàu sang, Thần Tài không ngừng gõ cửa nếu biết nắm bắt cơ hội.
Danh sách địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là danh mục các địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Khởi đầu như ý: 4 cung hoàng đạo đón vận may bùng nổ ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thời khắc năm mới 2026 vừa điểm cũng là lúc vòng quay định mệnh gõ cửa, mang theo chuỗi tin vui liên tiếp cho những cung hoàng đạo may mắn. Từ chốn công sở đến thương trường, 4 chòm sao dưới đây sẽ có bước khởi đầu "đỉnh của chóp", hứa hẹn một năm mới rực rỡ và thành công vang dội.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026Đời sống
GĐXH - Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.