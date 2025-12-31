'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Hôm nay là ngày 31/12/2025 – "ca trực" cuối cùng của Thần Tài trong năm cũ. Khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao năm mới, có 4 con giáp may mắn sẽ nhận được món quà bất ngờ, từ những khoản tiền "từ trên trời rơi xuống" đến những phong bao lì xì đầy ắp. Bạn có nằm trong danh sách tài lộc này không?

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn: "Tiền treo" bấy lâu bỗng dưng về túi

Hôm nay, những nỗ lực kiên trì của tuổi Thìn trong năm qua sẽ được đền đáp bằng một khoản thanh toán tưởng chừng đã bị lãng quên.

Lộc về: Đó có thể là tiền nợ lâu ngày, hoa hồng dự án cuối cùng cũng giải ngân, hoặc khoản tiền thưởng hiệu suất mà bạn không còn quá kỳ vọng.

Lời khuyên: Hãy kiểm tra tài khoản ngân hàng thường xuyên vào chiều và tối nay. Khoản tiền này không hề nhỏ, đủ để biến con số tổng thu nhập năm 2025 của bạn trở nên cực kỳ ấn tượng trước khi bước sang năm 2026.

Tuổi Ngọ: Trở thành "cá chép hóa rồng", trúng thưởng liên hoàn

Vận may của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay mạnh đến mức "vô lý". Bạn giống như một thỏi nam châm thu hút mọi giải thưởng và quà tặng.

Lộc về: Mua trà sữa cũng trúng thẻ miễn phí, đi siêu thị được bốc thăm trúng quà, thậm chí giật "lì xì" trong nhóm chat lúc nào cũng nhận được con số lớn nhất.

Lời khuyên: Hãy tích cực tham gia các chương trình quay số, bốc thăm may mắn tại các sự kiện tất niên hoặc trên các ứng dụng mua sắm. Hôm nay, xác suất trúng thưởng của bạn cao gấp 10 lần ngày thường!

Tuổi Dậu: Đại tiệc miễn phí, "tiền không mất mà vẫn ăn ngon"

Tuổi Dậu hôm nay có vận may đặc biệt về "ăn uống". Bạn sẽ được mời dự tiệc từ sáng đến tối mà không phải tốn một đồng nào.

Lộc về: Sếp mời liên hoan phòng, khách hàng mời tiệc tri ân, hay bạn thân tranh nhau mời bạn ăn bữa tối giao thừa hoành tráng.

Lời khuyên: Đừng từ chối hay khách sáo, hãy cứ thoải mái nhận lời mời. Đây là sự đền đáp cho những mối quan hệ và "nhân phẩm" tốt đẹp mà bạn đã dày công gây dựng suốt cả năm 2025. Tiết kiệm được chính là kiếm thêm được!

Tuổi Hợi: Nhận phong bao "khủng" từ người không ngờ tới

Tuổi Hợi sẽ khép lại năm cũ bằng một sự xúc động lớn khi nhận được một khoản tiền hoặc món quà giá trị từ một người nằm ngoài dự tính của bạn.

Lộc về: Đó không phải là bạn thân hay người nhà, mà có thể là một vị tiền bối thầm ngưỡng mộ năng lực của bạn, hoặc một người bạn từng giúp đỡ nay quay lại trả ơn. Số tiền này lớn đến mức khiến bạn cảm thấy "ngại" khi nhận.

Lời khuyên: Hãy trân trọng tấm lòng này và ghi nhớ ân tình đó. Sự tử tế không mưu cầu đền đáp của họ là món quà quý giá nhất để bạn khởi đầu năm mới với niềm tin vào lòng tốt giữa người với người.

4 con giáp

Ngày 31/12, Thần Tài đang đếm ngược đến ngày "rời nhiệm sở". 4 con giáp Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi đang trên đường đến với vận may cuối cùng của năm 2025; nếu họ nắm bắt được cơ hội này hôm nay, vận may của họ sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa vào năm sau.

Nếu bạn thuộc 4 con giáp trên, hãy chuẩn bị tinh thần để đón "lộc lá". Còn nếu không, cũng đừng buồn, vì việc giữ một tâm thế lạc quan, vui vẻ chính là cách tốt nhất để bạn tự tạo ra "vận may" cho riêng mình trong năm mới 2026 sắp tới!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo

M.Anh



