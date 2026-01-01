Khởi đầu như ý: 4 cung hoàng đạo đón vận may bùng nổ ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

3 con giáp Tý, Dần, Thìn 'lội ngược dòng', cơ hội đổi đời bắt đầu từ hôm nay GĐXH - Thần tài đã bắt đầu lộ diện! Từ ngày 29/12, các con giáp tuổi Tý, Dần, Thìn sẽ chính thức bước vào đường đua tài lộc, cơ hội đổi đời đang ở ngay trước mắt. Đừng bỏ lỡ!

4 cung hoàng đạo này sẽ gặp may mắn ngay từ ngày đầu năm mới, với liên tiếp những tin tốt lành và sự nghiệp, công việc kinh doanh phát đạt.

Tại nơi làm việc, họ khéo léo quản lý các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, tạo ra một môi trường làm việc hài hòa. Ngày đầu năm mới mang đến cho họ nhiều may mắn, như thể cả thế giới đang mở đường cho họ. Họ sẵn sàng thử những phương pháp và ý tưởng mới, mang lại sức sống và sự sáng tạo mới cho công việc, nhờ đó nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp…

4 cung hoàng đạo gặp may mắn ngay từ ngày đầu năm mới

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Tiên phong dẫn lối, bứt phá chốn công sở

Với tính cách nhiệt huyết như lửa và tinh thần xông pha không ngại dấn thân, Tết Dương lịch chính là tiếng kèn hiệu triệu để cung hoàng đạo Bạch Dương tiến về phía trước. Bước sang năm mới, họ dồn toàn bộ đam mê vào công việc như những chiến binh quả cảm, không biết mệt mỏi.

Đứng trước những nhiệm vụ phức tạp, Bạch Dương chẳng chút nao núng, ngược lại còn chủ động đảm nhận những phần thách thức nhất. Nhờ khả năng quyết đoán và hiệu suất làm việc thần tốc, họ liên tiếp chinh phục những cột mốc quan trọng. Thái độ cầu tiến này không chỉ khiến đồng nghiệp nể phục mà còn giúp họ lọt vào "mắt xanh" của cấp trên. Sau kỳ nghỉ lễ, tin vui thăng chức hoặc những dự án trọng điểm sẽ liên tiếp gõ cửa, giúp sự nghiệp của Bạch Dương lên như diều gặp gió.

Vận may của bạn đến từ sự bứt phá, nhưng để đi đường dài, bạn cần sự ổn định.

Vật phẩm phong thủy: Một viên đá Thạch anh tím (Amethyst) đặt trên bàn làm việc sẽ giúp bạn kiềm chế sự nóng nảy, giữ cái đầu lạnh để đưa ra quyết định sáng suốt.



Màu sắc chủ đạo: Đỏ cam hoặc Vàng đồng.

Lời khuyên: Sau khi giành được những thắng lợi đầu tiên, hãy dành thời gian để củng cố quy trình. Đừng quá ôm đồm, hãy học cách ủy quyền cho cấp dưới để tránh bị kiệt sức vào cuối quý.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Bản lĩnh vương giả, kinh doanh phát đạt

Mang trong mình thần thái của bậc quân vương, sự tự tin và quyết đoán của Sư Tử được vận may năm mới tiếp thêm sức mạnh khủng khiếp. Trên thương trường, họ như một vị thủ lĩnh nắm trọn cục diện, dùng nhãn quan kinh doanh nhạy bén để bắt kịp mạch đập thị trường và đưa ra những quyết sách sáng suốt.

Ngay trong những ngày đầu năm, Sư Tử có cơ hội gặp gỡ những đối tác chiến lược, mở ra cục diện mới cho việc kinh doanh. Đồng thời, họ biết cách tận dụng tối đa nguồn lực và mạng lưới quan hệ để đẩy mạnh tiến độ dự án. Khí chất tự tin của Sư Tử có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp gắn kết đội ngũ, khiến đơn hàng đổ về nườm nượp, tài lộc theo đó cũng chảy tràn vào túi.

Sư Tử đang có đà kinh doanh rất tốt, điểm mấu chốt là giữ vững niềm tin của đối tác.

Vật phẩm phong thủy: Một món đồ trang trí hình Tỳ Hưu bằng đồng hoặc Thạch anh vàng (Citrine) đặt ở hướng Đông Nam của văn phòng để chiêu tài, giữ lộc.

Màu sắc chủ đạo: Vàng hoàng kim hoặc Trắng bạc.

Lời khuyên: Trong các cuộc đàm phán, hãy lắng nghe nhiều hơn một chút. Sự khiêm tốn tinh tế kết hợp với phong thái tự tin sẵn có sẽ giúp bạn ký kết được những bản hợp đồng dài hạn hơn dự kiến.



Cung hoàng đạo Thiên Bình: Khéo léo vẹn đôi đường, gặt hái "cú đúp" thành công

Thiên Bình vốn theo đuổi sự cân bằng và hài hòa, sở hữu kỹ năng giao tiếp và điều phối xuất sắc. Trong dịp Tết Dương lịch này, những tố chất đó giúp họ "như cá gặp nước" trên cả phương diện sự nghiệp lẫn kinh doanh.



Tại nơi làm việc, Thiên Bình khéo léo xử lý hài hòa các mối quan hệ với đồng nghiệp và lãnh đạo, tạo dựng một môi trường làm việc đầy gắn kết. Mỗi khi phát sinh mâu thuẫn, họ luôn giải quyết bằng thái độ công tâm, khách quan để giành được lòng tin từ mọi người. Trong kinh doanh, Thiên Bình nhạy bén nắm bắt thời cơ, cân đối hài hòa giữa chi phí và lợi nhuận để đưa ra những quyết định tối ưu.

Sau lễ, họ không chỉ nhận được sự tán thưởng chốn công sở mà còn có thể ký kết được những hợp đồng giá trị lớn, đạt được thành công viên mãn về cả danh tiếng lẫn tiền tài.

Sức mạnh của Thiên Bình nằm ở mạng lưới quan hệ. Quý 1 này, "nhân hòa" chính là chìa khóa tài lộc.

Vật phẩm phong thủy: Một chậu cây Phát Lộc nhỏ hoặc đài phun nước mini để tạo dòng chảy năng lượng hanh thông, giúp các cuộc hội thoại luôn diễn ra êm đẹp.

Màu sắc chủ đạo: Xanh lục bảo hoặc Hồng phấn.

Lời khuyên: Hãy tổ chức các buổi tiệc trà hoặc gặp mặt thân mật với đối tác vào tháng 2. Đây là thời điểm vàng để biến những mối quan hệ xã giao thành những liên minh kinh doanh bền chặt.



Cung hoàng đạo Nhân Mã: Lạc quan yêu đời, vận may nối đuôi nhau tới

Với tinh thần phóng khoáng và thái độ sống tích cực, Nhân Mã bước vào năm 2026 với tâm thế đầy kỳ vọng. Dường như cả vũ trụ đang nghiêng mình nhường lối cho vận may của họ tỏa sáng.



Trong công việc, sự lạc quan của Nhân Mã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, biến môi trường làm việc trở nên nhẹ nhàng, đầy ắp tiếng cười. Họ không ngại thử nghiệm những phương pháp mới, mang lại luồng sinh khí và sự sáng tạo đột phá, nhờ đó nhận được sự đánh giá rất cao từ cấp trên. Trên thương trường, Nhân Mã bản lĩnh, dám mạo hiểm và không sợ thất bại, dùng trí tuệ để khai phá những thị trường mới. Dịp đầu năm này, họ sẽ bắt gặp những cơ hội bất ngờ; chỉ cần nhanh tay nắm bắt, Nhân Mã sẽ tạo nên những bước ngoặt lớn trong kinh doanh và thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Nhân Mã có nhiều cơ hội nhưng dễ bị phân tâm. Bạn cần sự tập trung để biến cơ hội thành tiền mặt.

Vật phẩm phong thủy: Một chiếc mũi tên trang trí hướng lên trên hoặc quả cầu pha lê trong suốt giúp hội tụ năng lượng, tăng cường sự tập trung vào mục tiêu trọng tâm.

Màu sắc chủ đạo: Xanh dương đậm hoặc Tím.



Lời khuyên: Đừng quá ham những thị trường quá xa lạ. Trong quý này, hãy tập trung đào sâu vào các cơ hội béo bở ngay trước mắt. Sự dứt khoát trong việc bỏ qua những mục tiêu nhỏ để dồn sức cho mục tiêu lớn sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ.



Dù bạn thuộc cung hoàng đạo nào, hãy giữ vững niềm tin và nhiệt huyết

Vận may đầu năm giống như ngọn gió đông, chỉ cần bạn sẵn sàng căng buồm, con thuyền sự nghiệp sẽ xuôi dòng ra khơi. Dù bạn thuộc cung hoàng đạo nào, hãy giữ vững niềm tin và nhiệt huyết, bởi 2026 là năm dành cho những người dám ước mơ và dám thực hiện. Chúc các bạn một năm mới vạn sự hanh thông, tài lộc dồi dào và luôn là "ngôi sao" rực rỡ nhất trong lĩnh vực của chính mình!

