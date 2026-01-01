Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng ngày 31/12 tại nhiều tuyến phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ, giá trông giữ xe máy đã tăng đột biến so với ngày thường và được thu theo các mốc thời gian khác nhau. Cụ thể, những bãi trông giữ xe tự phát ngay sát địa điểm tổ chức countdown thu 30.000 đồng/lượt nếu gửi xe đến 19h, trong khi mức giá 70.000 đồng/lượt được áp dụng với xe gửi đến 2h sáng.

Những bãi trông giữ xe tự phát với giá tăng gấp 10 lần bình thường (Ảnh: Kim Ngân)

Mức thu này cao gấp nhiều lần so với ngày thường, khiến không ít người dân bất ngờ. "Mình gửi xe từ 18h đến hơn 1h sáng, nhân viên thu 70.000 đồng. Họ nói là giá chung rồi, giá đêm giao thừa ấy", chị Kiều Trang (quận Thanh Xuân) cho biết.

Không chỉ người dân, nhiều du khách lần đầu đón năm mới tại Hà Nội cũng tỏ ra lúng túng trước mức giá trông xe "tùy từng chỗ", không đồng nhất và thiếu thông tin rõ ràng như thực trạng được ghi nhận.

Đáng chú ý, tại một số điểm trông giữ xe vốn được cấp phép và có bảng niêm yết giá theo quy định của thành phố, bảng giá đã bị tự ý xóa bỏ hoặc che khuất trong đêm cao điểm. Việc không công khai mức thu tạo điều kiện cho giá vé được áp dụng theo thỏa thuận miệng, khiến người gửi xe khó phản hồi hoặc so sánh.

Bảng giá bị xóa giá niêm yết trong ngày cao điểm gửi xe (Ảnh: Kim Ngân)

Theo một chủ điểm trông giữ xe gần phố cổ, lượng phương tiện tối giao thừa tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, trong khi diện tích bãi có hạn, thời gian trông kéo dài xuyên đêm. "Chúng tôi phải bố trí thêm người trông xe, làm đêm nên giá cao hơn là điều khó tránh", người này lý giải.

Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP Hà Nội, hiện vẫn đang áp dụng, giá gửi xe ban ngày và ban đêm được quy định rõ ràng. Cụ thể, với xe đạp, mức giá từ 3.000 – 5.000 đồng/lượt; xe máy từ 5.000 – 8.000 đồng/lượt; ôtô từ 30.000 – 50.000 đồng/lượt, tùy khu vực và thời gian.

Quy định cũng yêu cầu các điểm trông giữ phương tiện phải niêm yết công khai giá, thu đúng mức quy định và cấp vé cho người gửi xe. Việc tự ý thu cao hơn hoặc không niêm yết giá đều là hành vi vi phạm.

Mức giá trông giữ xe ngày thường (Ảnh: Kim Ngân)

Dù biết mức giá cao, nhiều người dân vẫn lựa chọn gửi xe vì đặc thù sự kiện đông người, giao thông hạn chế và nhu cầu di chuyển lớn. "Một năm có một lần nên tôi đành chấp nhận, chứ không gửi thì cũng không biết để xe ở đâu", anh Tiến Dũng (quận Long Biên) chia sẻ.

Một số khác chọn cách gửi xe xa khu vực trung tâm, chấp nhận đi bộ quãng đường dài để tránh mức giá cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian và sức lực để lựa chọn phương án này, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Hàng ngàn người đổ về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để dự countdown (Ảnh: Hạ Đan)

Câu chuyện giá vé trông xe tăng mạnh dịp countdown không còn xa lạ, song năm nào cũng tái diễn dưới những hình thức khác nhau. Trong khi yếu tố cung - cầu được xem là nguyên nhân chính, thì việc buông lỏng kiểm tra, giám sát trong các khung giờ cao điểm cũng khiến quy định về giá khó được thực thi đầy đủ.

Giá vé trông xe trong đêm giao thừa không chỉ là vấn đề vài chục nghìn đồng, mà còn phản ánh bài toán tổ chức không gian đô thị, dịch vụ hỗ trợ và năng lực quản lý trong những sự kiện tập trung đông người, điều ngày càng cần được tính toán bài bản hơn khi các hoạt động đón năm mới ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Kim Ngân