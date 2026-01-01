Mới nhất
Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Thứ năm, 10:59 01/01/2026 | Đời sống
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp yên bình hiếm có với phố phường vắng lặng, nhịp sống chậm rãi.

Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội hiện lên với vẻ đẹp yên bình và trầm lắng hiếm thấy. Phố phường vắng lặng, không còn cảnh xe cộ ồn ào, hối hả thường ngày, nhịp sống dường như chậm lại để nhường chỗ cho những khoảnh khắc thư thả. Người dân thong dong ra đường tập thể dục sớm, tận hưởng bầu không khí trong lành, se lạnh đặc trưng của buổi sớm đầu năm. Ở góc phố quen, vài người lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê nóng, cốc trà ấm, ngồi trên ghế đá ngắm nhìn Hà Nội còn đang ngái ngủ một Hà Nội dịu dàng, sâu lắng và đẹp đến lạ.

Trong khi đó, tại các cửa ngõ Thủ đô, một nhịp sống khác lại diễn ra sôi động hơn, từng dòng xe nối dài, người dân hối hả rời Hà Nội, trở về quê sum họp hay tranh thủ đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, mang theo niềm háo hức và những dự định cho một năm mới.

Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026 - Ảnh 1.

 

Buổi sáng đầu tiên trong năm mới 2026, phố phường vắng hiếm hoi giữa lòng Thủ đô, khi tiếng còi xe nhường chỗ cho sự yên tĩnh.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 2.
Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 3.

Ngồi ngắm Tháp Rùa ngày đầu năm, để thấy Hà Nội dịu dàng đến lạ.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 4.

Ngày đầu năm, Hà Nội thức dậy chậm rãi hơn, bình yên từ những bước chân tập thể dục sớm.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 5.
Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 6.

Ngày đầu năm, Hà Nội thức dậy chậm rãi hơn, bình yên từ những bước chân tập thể dục sớm.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 7.
Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 8.
Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 9.

Hà Nội sáng đầu năm mới không ồn ào, không hối hả, chỉ còn lại sự thong thả rất riêng.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 10.
Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 11.

Một Hà Nội khác – chậm hơn, yên hơn và đẹp theo cách rất riêng trong ngày đầu năm mới.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 12.

Khi nhịp sống chậm lại, Hà Nội hiện ra thật khác bình yên và rất đỗi thân quen.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 13.
Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 14.

Một cửa hàng tranh thủ bày lịch bán từ sáng sớm ngày đầu năm, sắc đỏ rực rỡ nhuộm ấm một góc phố Hà Nội.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 15.

Ly trà nóng nhâm nhi cùng người bạn già trong buổi sáng đầu năm, hít hà không khí tinh khôi, tản mạn dăm ba câu chuyện đời.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 16.

Một buổi sáng không vội vã, để Hà Nội được sống đúng với vẻ trầm lắng vốn có.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 17.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại khoảnh khắc buổi sáng đầu tiên của năm mới bằng những bức ảnh kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 18.
Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 19.

Buổi sáng đầu tiên của năm mới, phố vắng trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh kỷ niệm.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 20.

Giữa phố phường thưa vắng, không còn tiếng còi xe, cảnh tắc đường quen thuộc, Hà Nội sáng đầu năm trở nên yên bình đến lạ.

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026- Ảnh 21.

Hà Nội khép lại buổi sáng đầu năm trong sự yên bình hiếm có, như một khoảng lặng trước khi nhịp sống quen thuộc trở lại.

 

