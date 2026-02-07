Mới nhất
Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư

Thứ bảy, 13:33 07/02/2026 | Bệnh thường gặp

Dù nam giới vẫn là nhóm có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn, song tốc độ gia tăng ca bệnh lại đang diễn ra nhanh hơn rõ rệt ở phụ nữ. Để phòng tránh, chị em nên làm ngay 5 việc này.

Y học liên tục đạt được những bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có những việc rất cơ bản mà mỗi người hoàn toàn có thể chủ động thực hiện để giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ hôm nay.

Ung thư có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng loại ung thư và các yếu tố nguy cơ lại khác nhau giữa nam và nữ. Dù nam giới vẫn là nhóm có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn, song tốc độ gia tăng ca bệnh lại đang diễn ra nhanh hơn rõ rệt ở phụ nữ.

Đáng chú ý, ung thư không còn là “bệnh của tuổi già”. Theo Cancer Research UK, số ca ung thư ở nhóm tuổi 25-49 đã tăng tới 24% trong giai đoạn 1995-2019.

Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư - Ảnh 1.

Bác sĩ Asima Mukhopadhyay

Trao đổi với tờ Hindustan Times (Ấn Độ), bác sĩ Asima Mukhopadhyay, chuyên gia ung thư phụ khoa, đã chỉ ra 5 việc phụ nữ nên thực hiện để giảm nguy cơ ung thư.

1. Hạn chế rượu bia, thuốc lá và caffeine

Theo bác sĩ Mukhopadhyay, rượu và thuốc lá đều làm tăng nguy cơ ung thư. Trong khi đó, caffeine nếu dùng quá nhiều có thể gây rối loạn giấc ngủ, trào ngược dạ dày, từ đó làm suy yếu hệ miễn dịch. Bà khuyến nghị nên thay cà phê bằng trà xanh, vốn giàu chất chống oxy hóa.

Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư - Ảnh 2.

2. Duy trì cân nặng hợp lý

Béo phì được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng làm tăng nguy cơ nhiều loại ung thư. Phụ nữ nên dành 30-45 phút mỗi ngày cho hoạt động thể chất như yoga, đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội để kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe toàn diện.

3. Quản lý căng thẳng và ngủ đủ giấc

Căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết tố và miễn dịch, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư về lâu dài. Bác sĩ khuyên nên thực hành chánh niệm, thiền, hoặc “cai” thiết bị số trong những khoảng thời gian nhất định để giúp cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi thực sự.

Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư - Ảnh 3.

4. Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn nên ưu tiên rau xanh, trái cây, thực phẩm có nguồn gốc thực vật, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo, đường bổ sung, thịt đỏ, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và tinh bột tinh luyện.

5. Tầm soát định kỳ và tiêm phòng đầy đủ

Tất cả phụ nữ nên tham gia các chương trình tầm soát ung thư theo khuyến cáo và tự kiểm tra vú thường xuyên. Bác sĩ Mukhopadhyay cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine HPV (virus papilloma ở người), loại vaccine giúp phòng ngừa ung thư cổ tử cung.

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư nên trao đổi sớm với bác sĩ để được tư vấn các xét nghiệm tầm soát phù hợp, vì nhóm này có nguy cơ mắc bệnh ở độ tuổi trẻ hơn so với dân số chung.

Ung thư không phải lúc nào cũng có thể phòng tránh hoàn toàn, nhưng các chuyên gia nhấn mạnh rằng: lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng và tầm soát sớm chính là “hàng rào phòng vệ” quan trọng nhất mà phụ nữ có thể chủ động xây dựng cho sức khỏe của mình.

Nguồn và ảnh: The Mirror

Nguyệt Quang
