Bị suy giáp nên ăn gì, kiêng gì? Gợi ý cách kiểm soát bệnh hiệu quả

Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh suy giáp nên ăn gì và kiêng gì?

Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh suy giáp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát bệnh và cải thiện các triệu chứng như mệt mỏi, tăng cân, rối loạn chuyển hóa. Người bị suy giáp nên ưu tiên thực phẩm giàu i-ốt, selen, kẽm, vitamin nhóm B, đồng thời hạn chế các thực phẩm có thể cản trở chức năng tuyến giáp nếu dùng quá nhiều. Việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh suy giáp khoa học, kết hợp tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ sẽ giúp cơ thể hoạt động ổn định hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

