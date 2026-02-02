Mới nhất
Uống mỗi ngày mà không để ý: 5 loại đồ uống quen thuộc đang âm thầm bào mòn não bộ, hại trí nhớ

Thứ hai, 21:22 02/02/2026 | Bệnh thường gặp
Đinh Hiền Lương
Đinh Hiền Lương

Và 1 tác giả khác

GĐXH - Nhiều đồ uống quen thuộc tưởng vô hại nhưng lại có thể âm thầm bào mòn não bộ, ảnh hưởng trí nhớ nếu sử dụng thường xuyên mỗi ngày.

Những loại đồ uống nào đang âm thầm bào mòn não bộ và trí nhớ?

Nhiều đồ uống hại não bộ mà chúng ta sử dụng hằng ngày tưởng chừng vô hại nhưng nếu dùng thường xuyên có thể âm thầm ảnh hưởng đến não bộ và trí nhớ, làm giảm khả năng tập trung và suy giảm chức năng não theo thời gian. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống ảnh hưởng trí nhớ trong thời gian dài được các chuyên gia cảnh báo có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể, đặc biệt là não bộ. Để bảo vệ sức khỏe não bộ, mỗi người nên điều chỉnh thói quen uống, hạn chế đồ uống không tốt cho não bộ và ưu tiên lựa chọn đồ uống lành mạnh, từ đó giúp duy trì trí nhớ minh mẫn và não bộ khỏe mạnh lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

