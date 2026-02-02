Ngứa dai dẳng ở 4 vị trí này: Cảnh báo ung thư gan sớm, nhiều người Việt đang bỏ qua
GĐXH - Ngứa da là hiện tượng cực kỳ phổ biến, khiến đa số chúng ta nghĩ ngay đến dị ứng, chàm hoặc do thời tiết. Tuy nhiên, y học lâm sàng đã phát hiện một loại ngứa da không đến từ kích ứng bên ngoài mà do tổn thương gan, đặc biệt là ung thư gan giai đoạn đầu gây ra.
Nhiều bệnh nhân trước khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư đã từng trải qua thời gian dài ngứa da không rõ nguyên nhân nhưng lại nhầm tưởng là bệnh da liễu. Nếu bạn thấy ngứa ở 4 vị trí sau đây, hãy nâng cao cảnh giác – đó có thể là "hồi chuông cảnh báo" từ gan.
Tại sao bệnh gan lại gây ngứa? Khi chức năng gan suy giảm hoặc có khối u, quá trình chuyển hóa mật bị tắc nghẽn, khiến axit mật tích tụ trong máu và kích thích các dây thần kinh dưới da, gây ra cảm giác ngứa ngáy dữ dội mà thuốc bôi ngoài da thông thường không thể chữa khỏi.
4 vị trí 'đặc biệt' bị ngứa liên tục - cẩn thận ung thư gan
1. Lòng bàn tay ngứa râm ran liên tục
Thông thường, da lòng bàn tay khá dày và ít khi bị ngứa. Tuy nhiên, nếu chức năng gan bị tổn thương, axit mật tích tụ sẽ kích thích các đầu dây thần kinh tại đây đầu tiên.
Cảm giác ngứa thường tăng nặng về đêm hoặc sau bữa ăn, đặc biệt là không kèm theo phát ban hay bong tróc da.
Nhiều trường hợp mắc bệnh gan mật giai đoạn sớm, thậm chí ung thư đường mật trong gan đã phát hiện bệnh nhờ triệu chứng "ngứa lòng bàn tay" dai dẳng này.
2. Ngứa quanh vùng xương bả vai
Vùng lưng trên có mạng lưới thần kinh phong phú. Khi nồng độ axit mật trong máu tăng cao, cảm giác ngứa sẽ chạy dọc theo hệ thần kinh và phát tác ở khu vực giữa hai xương bả vai hoặc dọc hai bên cột sống.
Nếu cơn ngứa đi kèm với các triệu chứng như mệt mỏi, sợ đồ dầu mỡ, sụt cân, bạn cần đi kiểm tra hệ thống gan mật ngay lập tức.
3. Ngứa lòng bàn chân và mu bàn chân
Gan là bộ lọc độc tố của cơ thể. Khi "bộ lọc" này lỗi, chất thải chuyển hóa không được đào thải hiệu quả sẽ tích tụ và phản ứng mạnh ở những nơi có dây thần kinh nhạy cảm và tuyến mồ hôi phát triển như bàn chân.
Cơn ngứa thường xuất hiện từng đợt, rõ rệt nhất vào ban đêm hoặc sáng sớm, đôi khi kèm theo cảm giác gan bàn chân nóng ran. Nhiều người nhầm đây là dấu hiệu "nóng trong" hoặc mệt mỏi mà bỏ lỡ thời vàng điều trị.
4. Ngứa vùng cổ và xương quai xanh
Da vùng xương quai xanh rất mỏng và nhạy cảm, được coi là "cửa sổ" phản chiếu các bệnh lý hệ thống bên trong. Khi gan có biến đổi ác tính, các tế bào ung thư giải phóng các yếu tố gây viêm hoặc gây phản ứng miễn dịch bất thường, thông qua tuần hoàn máu tác động lên vùng da cổ và xương quai xanh.
Không ít bệnh nhân ung thư gan giai đoạn giữa và cuối hồi tưởng lại rằng: Triệu chứng đầu tiên của họ không phải là đau đớn hay khó tiêu, mà là cơn ngứa kỳ lạ ở vùng cổ trước, dùng thuốc bôi mãi không khỏi.
Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán
Nếu bạn gặp tình trạng ngứa da không rõ nguyên nhân kéo dài trên hai tuần, đặc biệt là khu trú tại 4 vị trí nêu trên, đừng chủ quan tự mua thuốc dị ứng. Hãy thực hiện các kiểm tra sau để bảo vệ sức khỏe:
Xét nghiệm chức năng gan: Kiểm tra chỉ số men gan và Bilirubin.
Xét nghiệm AFP (Alpha-Fetoprotein): Tầm soát dấu ấn ung thư gan.
Siêu âm bụng: Quan sát hình ảnh thực tế của gan để phát hiện khối u (nếu có).
Gan là cơ quan "câm lặng", nó không có dây thần kinh cảm giác đau nên thường không gây đau đớn ở giai đoạn sớm. Vì vậy, mọi dấu hiệu bất thường trên da đều là những "mật mã" quý giá mà gan gửi đến. Phát hiện sớm chính là chìa khóa quan trọng nhất để chiến thắng ung thư!
Nội dung mang tính chất tham khảo. Nếu có các triệu chứng nêu trên và cơ thể không được khỏe, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám chuyên sâu.
