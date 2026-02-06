Trái cây tưởng càng ăn càng tốt, nhưng 5 loại quả này người axit uric cao nên dè chừng
GĐXH - Trái cây giàu vitamin, tốt cho sức khỏe là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng với người có nồng độ axit uric cao, ăn trái cây không đúng loại, không đúng cách lại có thể khiến tình trạng gout và rối loạn chuyển hóa nặng hơn. Một số loại quả quen thuộc, vị ngọt dễ ăn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ làm axit uric tăng cao nếu sử dụng thường xuyên. Dưới đây là 5 loại trái cây người axit uric cao nên lưu ý để tránh “tốt hóa hại”.
Người có nồng độ axit uric trong máu cao thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là gout, viêm khớp và các rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh việc hạn chế thực phẩm giàu purin, chế độ ăn hằng ngày, kể cả những món tưởng như lành mạnh cũng cần được kiểm soát chặt chẽ.
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, Ths.Bs Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, trái cây được xem là nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe nhờ cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể ăn mọi loại trái cây một cách thoải mái. Với những người có nồng độ axit uric trong máu cao – yếu tố liên quan chặt chẽ đến bệnh gout và các rối loạn chuyển hóa, việc lựa chọn trái cây cần được cân nhắc cẩn thận. Một số loại quả quen thuộc, vị ngọt dễ ăn nhưng nếu sử dụng không hợp lý có thể khiến axit uric tăng cao, làm bệnh diễn tiến nặng hơn. Dưới đây là 5 loại trái cây người có axit uric cao nên lưu ý để bảo vệ sức khỏe.
5 loại quả người có axit uric cao cần lưu ý
1. Xoài
Xoài chín chứa nhiều đường tự nhiên, chủ yếu là fruc.tose và glucose. Với người có nồng độ axit uric cao hoặc đang bị gout, việc ăn xoài quá thường xuyên, nhất là vào mùa hè khi nhu cầu trái cây tăng cao, có thể làm gia tăng lượng axit uric trong máu.
2. Táo
Vị ngọt tự nhiên của táo chủ yếu đến từ fructose, đây là loại đường có thể làm tăng sản xuất axit uric trong cơ thể. Tiêu thụ quá nhiều fructose, bao gồm cả trái cây ngọt có thể làm tăng nguy cơ bùng phát các cơn gout ở người có nồng độ axit uric cao.
3. Lê
Lê là loại trái cây phổ biến với vị ngọt mát và được nhiều người ưa chuộng nhờ tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, lê chứa một lượng fructose tương đối cao, khi tiêu thụ nhiều có thể làm tăng axit uric trong máu. Với những người đã có nguy cơ mắc các rối loạn chuyển hóa như gout hoặc tăng axit uric, việc ăn lê thường xuyên mà không kiểm soát có thể khiến tình trạng bệnh trở nên khó kiểm soát hơn.
4. Chà là
Chà là là loại trái cây có vị ngọt tự nhiên, giàu năng lượng và thường được dùng làm món ăn nhẹ lành mạnh. Tuy nhiên, chà là cũng chứa hàm lượng fructose khá cao. Nếu tiêu thụ quá mức, chà là có thể góp phần làm tăng axit uric, nhất là ở những người bị gout hoặc gặp vấn đề về chuyển hóa purin.
5. Me
Me là loại trái cây quen thuộc với vị chua ngọt đặc trưng, thường được dùng trong các món ăn và nước giải khát nhưng me cũng chứa hàm lượng fructose tương đối cao. Khi dung nạp vào cơ thể, fructose có thể kích thích quá trình sản xuất axit uric, làm tăng nguy cơ bùng phát các cơn đau gout, đặc biệt ở những người có cơ địa nhạy cảm.
Với người có axit uric cao, kiểm soát chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng không kém việc dùng thuốc. Trái cây vẫn là nhóm thực phẩm cần thiết cho sức khỏe, nhưng việc lựa chọn đúng loại, ăn với lượng phù hợp và đúng thời điểm sẽ giúp hạn chế nguy cơ làm axit uric tăng cao. Thay vì kiêng khem quá mức, người bệnh nên xây dựng chế độ ăn cân bằng, kết hợp theo dõi chỉ số axit uric định kỳ và tuân thủ tư vấn của bác sĩ để kiểm soát bệnh hiệu quả, giảm nguy cơ tái phát gout và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
