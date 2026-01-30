Mới nhất
GĐXH - Suy thận mạn tính được ví như một "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi quá trình tiến triển cực kỳ kín đáo. Nhiều người chỉ đi khám khi thấy mặt sưng, chân phù, hụt hơi khi đi bộ, để rồi bàng hoàng nhận tin thận đã suy kiệt.

Một giáo viên vừa nghỉ hưu gần đây phải nhập viện trong tình trạng phù mặt, hụt hơi và đi tiểu đêm liên tục. Gia đình sốc nặng khi bác sĩ chẩn đoán ông đã bước vào giai đoạn suy chức năng thận, dù trước đó ông không hề bị cao huyết áp hay bệnh lý nền nghiêm trọng nào.

Thực tế, thận là cơ quan "lầm lì" nhất cơ thể. Nó âm thầm làm việc, lọc khoảng 150 lít máu mỗi ngày để thải độc. Đến khi triệu chứng rõ rệt thì thường bệnh đã ở giai đoạn muộn. 

Mới đây, một phân tích từ Bệnh viện Đại học Y liên hợp Bắc Kinh trên 417 bệnh nhân suy thận đã chỉ ra những "tín hiệu đỏ" chung mà hầu hết chúng ta đều xem nhẹ. Nếu cơ thể xuất hiện 5 đặc điểm dưới đây, hãy cảnh giác: Thận của bạn đang ở lằn ranh nguy hiểm.

5 tín hiệu cầu cứu từ thận bị 90% người bị suy thận bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

5 đặc điểm báo hiệu suy thận cần cảnh giác 

1. Phù nề: Đừng đổ lỗi cho "ăn mặn" hay "uống nhiều nước"

Nhiều người thấy mắt húp híp khi ngủ dậy, hoặc cổ chân sưng nhẹ thì cho rằng do tối qua uống hơi nhiều nước. Tuy nhiên, dấu hiệu đặc trưng của bệnh thận là kiểu phù "ấn lõm": Nhấn ngón tay vào vùng da sưng (như cổ chân, ống chân), vết lõm mất vài giây mới đàn hồi trở lại. 

Khi thận suy yếu, nước không thoát được ra ngoài mà tích tụ trong các mô, gây ra tình trạng phù nề cứng đầu. Hơn 80% bệnh nhân trong nghiên cứu trên đều có biểu hiện này ở giai đoạn sớm.

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

2. Tiểu đêm tăng đột ngột: Thận đang "quá tải"

Thông thường, khi ngủ, thận sẽ chuyển sang "chế độ nghỉ", lượng nước tiểu tiết ra rất ít. Nhưng nếu bạn phải thức dậy đi vệ sinh hơn 2 lần mỗi đêm, mỗi lần lượng nước tiểu không hề ít, đó chính là lời cảnh báo. Điều này cho thấy khả năng tái hấp thu của ống thận đã suy giảm. Đừng tặc lưỡi cho rằng "già rồi nên thế", vì đây là một trong những chỉ báo sớm nhất của suy thận.

3. Huyết áp biến động bất thường

Thận và huyết áp có mối quan hệ "môi hở răng lạnh". Khi chức năng thận suy giảm, hệ thống hormone điều hòa huyết áp bị kích hoạt sai lệch, gây tăng huyết áp. Ngược lại, huyết áp cao lâu ngày lại tàn phá các tiểu cầu thận, tạo thành một vòng xoáy bệnh lý luẩn quẩn. 

Theo dữ liệu từ Hiệp Hòa, hơn 90% bệnh nhân suy thận có kèm theo cao huyết áp hoặc huyết áp biến động mạnh trước khi phát hiện bệnh chính thức.

4. Thiếu máu: Sự mệt mỏi "vô cớ"

Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, khi thấy hoa mắt, chóng mặt, đi vài bước đã thở dốc thường chỉ nghĩ đến thiếu sắt hay suy nhược. Nhưng ít ai biết thận là cơ quan sản xuất hormone tạo hồng cầu (EPO). 

Khi thận hỏng, lượng hồng cầu sụt giảm gây ra tình trạng thiếu máu mạn tính. Kiểu thiếu máu này không thể giải quyết đơn giản bằng thuốc bổ máu mà cần phải can thiệp từ "gốc rễ" là chức năng thận.

5 tín hiệu cầu cứu từ thận bị 90% người bị suy thận bỏ qua - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

5. Nước tiểu có bọt (Protein niệu)

Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhưng lại hay bị bỏ qua nhất vì nó không gây đau đớn. Bình thường, màng lọc cầu thận sẽ giữ lại protein. Khi "bộ lọc" bị hỏng, protein thoát ra nước tiểu tạo thành các bọt nhỏ, lâu tan. 

Nếu bạn thấy nước tiểu có bọt như xà phòng và đọng lại rất lâu, hãy đi xét nghiệm nước tiểu ngay lập tức. Đây là chỉ số sớm nhất để đánh giá tổn thương thận.

Đừng chủ quan trước các tín hiệu nhỏ

Thận giống như một "nhân viên vệ sinh" cần mẫn, chỉ khi kiệt sức hoàn toàn mới chịu đình công. Trong cuộc sống hiện đại, thói quen ăn mặn, thức khuya, lười vận động và đặc biệt là thói quen tự ý dùng thuốc giảm đau, thực phẩm chức năng vô tội vạ chính là những nhát dao âm thầm "gọt" đi sức khỏe của thận.

5 tín hiệu cầu cứu từ thận bị 90% người bị suy thận bỏ qua - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Lời nhắn nhủ từ chuyên gia:

Đừng chủ quan: Những tín hiệu như phù nề hay tiểu đêm không phải là chuyện nhỏ.

Tầm soát định kỳ: Xét nghiệm nước tiểu và chức năng thận là việc "phải làm", nhất là với người có bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp.

Lối sống sạch: Giảm muối, uống đủ nước (không quá nhiều), tuyệt đối không tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc.

Phát hiện sớm suy thận có thể giúp ổn định bệnh, thậm chí là đảo ngược tình thế. Đừng để đến khi phải lệ thuộc vào máy chạy thận mới thốt lên hai chữ "giá như".

Nội dung mang tính chất tham khảo. Nếu có các triệu chứng nêu trên, vui lòng đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám chuyên sâu.

Theo Toutiao

Top