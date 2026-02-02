Mùa đông ít nắng, cơ thể dễ thiếu vitamin D: 4 thực phẩm quen thuộc giúp bù đắp hiệu quả
GĐXH - Mùa đông ít nắng khiến cơ thể dễ thiếu vitamin D, ảnh hưởng xương khớp và miễn dịch. 4 thực phẩm quen thuộc dưới đây giúp bù đắp hiệu quả.
4 nguồn thực phẩm giúp bù đắp vitamin D thiếu hụt trong mùa đông
Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ thiếu vitamin D do cường độ ánh nắng mặt trời giảm và thói quen ít tiếp xúc với nắng, trong khi vitamin D lại đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi, duy trì hệ xương chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch. Khi thiếu hụt vitamin D, cơ thể có thể gặp các vấn đề như mệt mỏi kéo dài, đau nhức xương khớp, suy giảm sức đề kháng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh trong mùa lạnh.
Để bù đắp lượng vitamin D bị thiếu hụt trong mùa đông, bên cạnh việc tận dụng ánh nắng khi có thể, việc bổ sung vitamin D thông qua các thực phẩm quen thuộc như cá béo, trứng, sữa và thực phẩm tăng cường vitamin D được xem là giải pháp an toàn, hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe và duy trì thể trạng tốt suốt mùa đông.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
5 tín hiệu buổi sáng cho thấy cơ thể đang 'kêu cứu' vì ung thưSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Buổi sáng là thời điểm cơ thể "thật thà" nhất sau một đêm nghỉ ngơi. Không còn tác động của ăn uống, vận động hay căng thẳng ban ngày, nhiều dấu hiệu bất thường nếu xuất hiện vào lúc vừa thức dậy có thể phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe bên trong. Trong đó, có những biểu hiện được cảnh báo là liên quan tới ung thư ở giai đoạn sớm, đặc biệt nếu lặp đi lặp lại nhiều ngày.
Ngủ đủ tiếng nhưng vẫn mệt rã rời: Cảnh báo giấc ngủ 'vỡ vụn' âm thầm tàn phá não bộ và sức khỏe toàn thânSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nằm trên giường suốt cả đêm nhưng sáng dậy vẫn uể oải, đầu óc lơ mơ, trí nhớ kém, người nặng nề. Không ít trường hợp tưởng mình mất ngủ, nhưng thực chất đang mắc một vấn đề nguy hiểm hơn: giấc ngủ bị ngắt quãng, vỡ vụn.
Tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Khoa học đưa ra câu trả lời khiến nhiều người thay đổi thói quen lâu nayBệnh thường gặp - 14 giờ trước
“Tập thể dục vào thời điểm nào trong ngày thì tốt hơn?” là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn khi bắt đầu xây dựng thói quen vận động.
Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiY tế - 17 giờ trước
GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
8 thói quen gây suy thận, người Việt cần biết để tránhSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Việc chủ động phòng ngừa suy thận từ sớm được xem là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài và hạn chế những hệ lụy nặng nề do bệnh gây ra.
Người thường xuyên ăn chuối, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi sức khỏe rõ rệtSống khỏe - 22 giờ trước
Chuối vốn bị xem là món ăn vặt lúc “thèm miệng”, nhưng thực tế, loại quả vàng này lại âm thầm tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, đường ruột và tinh thần, đặc biệt là với người trung niên, cao tuổi.
Người đàn ông ở Phú Thọ mắc bệnh tiểu đường bị hôn mê nguy kịch do nấm đen xâm lấn nãoSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Một người đàn ông có tiền sử đái tháo đường type II, vừa được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người do nấm đen xâm lấn não.
Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ nãoY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.
7 thức uống giúp thanh lọc phổi tự nhiên, dễ làm, ai cũng nên uống khi không khí ngày càng ô nhiễmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Không khí ô nhiễm, khói bụi, khói thuốc khiến phổi phải “gồng mình” mỗi ngày. Bên cạnh việc hạn chế tác nhân gây hại, bổ sung những thức uống thanh lọc phổi từ thiên nhiên có thể giúp làm sạch đường hô hấp, giảm ho đờm và hỗ trợ phổi hoạt động hiệu quả hơn.
WHO ra khuyến cáo mới về virus NipahY tế - 1 ngày trước
Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.
Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Suy thận mạn tính được ví như một "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi quá trình tiến triển cực kỳ kín đáo. Nhiều người chỉ đi khám khi thấy mặt sưng, chân phù, hụt hơi khi đi bộ, để rồi bàng hoàng nhận tin thận đã suy kiệt.