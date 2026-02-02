Mới nhất
Mùa đông ít nắng, cơ thể dễ thiếu vitamin D: 4 thực phẩm quen thuộc giúp bù đắp hiệu quả

Bảo An
Bảo An
GĐXH - Mùa đông ít nắng khiến cơ thể dễ thiếu vitamin D, ảnh hưởng xương khớp và miễn dịch. 4 thực phẩm quen thuộc dưới đây giúp bù đắp hiệu quả.

4 nguồn thực phẩm giúp bù đắp vitamin D thiếu hụt trong mùa đông

Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ thiếu vitamin D do cường độ ánh nắng mặt trời giảm và thói quen ít tiếp xúc với nắng, trong khi vitamin D lại đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi, duy trì hệ xương chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch. Khi thiếu hụt vitamin D, cơ thể có thể gặp các vấn đề như mệt mỏi kéo dài, đau nhức xương khớp, suy giảm sức đề kháng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh trong mùa lạnh. 

Để bù đắp lượng vitamin D bị thiếu hụt trong mùa đông, bên cạnh việc tận dụng ánh nắng khi có thể, việc bổ sung vitamin D thông qua các thực phẩm quen thuộc như cá béo, trứng, sữa và thực phẩm tăng cường vitamin D được xem là giải pháp an toàn, hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe và duy trì thể trạng tốt suốt mùa đông.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quảThiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quả

GĐXH - Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe, nhưng không phải ai cũng bổ sung đủ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng vitamin D thông qua chế độ ăn hằng ngày với những thực phẩm quen thuộc dưới đây.

