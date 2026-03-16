Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạm

Thứ hai, 19:29 16/03/2026 | Pháp luật

Công an tỉnh Thanh Hoá bác bỏ thông tin "hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện bài viết của tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải thông tin cho rằng: “ Hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông ”. Nội dung bài viết nhanh chóng được một số tài khoản chia sẻ lại, kèm theo nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang trong dư luận.

Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạm - Ảnh 1.

Công an tỉnh Thanh Hoá bác bỏ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến lực lượng CSGT tại Thanh Hóa. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Công an tỉnh Thanh Hoá khẳng đinh, đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Qua kiểm tra, xác minh, tại Thanh Hóa không xảy ra vụ việc hai cán bộ, chiến sĩ CSGT tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông như nội dung bài viết lan truyền trên mạng xã hội nêu trên.

Việc tài khoản Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải nội dung không đúng sự thật, dựng lên câu chuyện thương tâm để thu hút sự chú ý và tương tác trên mạng xã hội là hành vi thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng CSGT nói riêng.

Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạm - Ảnh 2.

Công an tỉnh Thanh Hoá sẽ làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Ngoài ra, việc một số cá nhân tiếp tục chia sẻ, bình luận, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong xã hội.

Mọi hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường

Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 16/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng bùn đất rơi vãi gây tai nạn liên hoàn trên trục đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập tức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam – Nguyễn Thị Vọng cầm đầu. 6 đối tượng đã bị bắt giữ và 20kg ma túy bị thu giữ.

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền” xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra tại xã Đông Tiền Hải vào chiều 15/3/2026. Nghi phạm Nguyễn Xuân Thăng, sau khi sát hại vợ và một người đàn ông khác, đã được tìm thấy tử vong trong xe ô tô trên đường bỏ trốn.

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.

Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top