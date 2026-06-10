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Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án

Thứ tư, 16:14 10/06/2026 | Pháp luật
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
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GĐXH - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) về tội "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, các bị cáo tham gia vào đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Nhóm này sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, ngày 12/5/2025, ông Nguyễn Thanh H. (trú TP Huế) nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ thuế hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của ông H. bị chiếm đoạt 731 triệu đồng.

Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.M.

Tương tự, ngày 28/5/2025, bà Lê Thị S. (trú TP Huế) cũng bị các đối tượng giả danh nhân viên thuế lừa cài đặt ứng dụng và chiếm đoạt 1,188 tỷ đồng.

Tổng cộng, các đối tượng đã chiếm đoạt 1,919 tỷ đồng từ 2 nạn nhân. Số tiền này sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.

Quá trình điều tra cho thấy, Trần Khánh Nhung giữ vai trò quan trọng trong công ty rửa tiền mang tên "68" tại thành phố Bavet (Campuchia), trực tiếp tiếp nhận, quản lý tài khoản ngân hàng của các nhân viên quét mặt sinh trắc học, đồng thời tham gia điều phối việc luân chuyển dòng tiền.

Nhung phải chịu trách nhiệm đối với số tiền rửa là 1,23 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 85 triệu đồng.

Vì Thị Cúc đã mở và cung cấp 9 tài khoản ngân hàng cho đường dây rửa tiền, trực tiếp thực hiện các thao tác quét sinh trắc học để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp với tổng số tiền 1,23 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng.

Sỳ Ngọc Dung cung cấp 8 tài khoản ngân hàng và thực hiện quét sinh trắc học để hoàn tất các giao dịch chuyển dòng tiền bất hợp pháp, liên quan đến số tiền 731 triệu đồng, thu lợi 40 triệu đồng.

Trong khi đó, Tôn Thất Danh cung cấp 10 tài khoản ngân hàng cho một công ty do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Danh trực tiếp thực hiện các giao dịch rửa tiền đối với khoản tiền 499 triệu đồng, hưởng lợi 72 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo, phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỷ đồng.

Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Kết thúc phiên tòa, TAND khu vực 3 - Huế tuyên phạt Trần Khánh Nhung 11 năm tù, Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù, Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù về tội "Rửa tiền".

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án - Ảnh 2.Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

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