Chiêu trò bán 'kỳ nghỉ cao cấp' nở rộ, hai người dân Cao Bằng đã chuyển gần 6 triệu đồng
GĐXH - Đánh vào tâm lý muốn sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều ưu đãi hấp dẫn, các đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ người dân ký "hợp đồng kỳ nghỉ" rồi chiếm đoạt tài sản. Tại Cao Bằng, hai người dân vừa được Công an xã Hạnh Phúc kịp thời ngăn chặn sau khi đã chuyển khoảng 6 triệu đồng cho các đối tượng.
Ngày 10/6, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, ngày 9/6/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hạnh Phúc phát hiện 2 công dân là N.T.N và P.V.H, cùng trú tại xóm Tri Phương, xã Hạnh Phúc, đang bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức giới thiệu các gói du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp nhằm lôi kéo người dân tham gia ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", sau đó chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại về kinh tế.
Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định hai công dân trên đã chuyển cho các đối tượng khoảng 6 triệu đồng. Cán bộ Công an xã đã kịp thời tuyên truyền, vận động để người dân không tiếp tục bị các đối tượng dụ dỗ, lợi dụng chuyển tiền theo hướng dẫn của chúng.
Công an khuyến cáo, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ký kết các hợp đồng liên quan đến du lịch, nghỉ dưỡng nhằm bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.
Đặc biệt, không có chuyến nghỉ dưỡng nào thực sự miễn phí hoặc mang lại lợi nhuận nếu người tham gia bị thúc ép phải ký hợp đồng hoặc chuyển tiền ngay tại chỗ. Người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào hấp dẫn để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
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