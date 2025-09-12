Bài học từ cựu luật sư nghỉ hưu sớm: Hối tiếc vì 3 sai lầm tuổi trẻ

Alex Trias là cựu luật sư thuế đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 41. Ông sở hữu mức thu nhập sáu con số, sống tiết kiệm, đầu tư thông minh và nhanh chóng đạt mục tiêu "tự do tài chính" khi nhiều người cùng tuổi vẫn mải mê phấn đấu.

Thế nhưng, sau hơn 12 năm nghỉ hưu sớm, Trias vẫn thừa nhận có những điều trong quá khứ khiến ông nuối tiếc đến tận bây giờ.

Dưới đây là 3 sai lầm tuổi trẻ mà ông rút ra, kèm theo lời khuyên giúp những ai đang trên con đường xây dựng sự nghiệp và hoạch định tương lai có thể tránh được vết xe đổ.

Alex Trias và vợ - Noki.

1. Cố gắng trở thành phiên bản giới hạn trước khi nghỉ hưu để sống hết mình và mãn nguyện

Ở tuổi 20, Trias luôn khao khát mình phải khác biệt, phải nổi bật bằng mọi giá. Ông dành quá nhiều thời gian để tìm cách "đi chệch khỏi chuẩn mực", thay vì tập trung bồi dưỡng năng lực chuyên môn.

Một người cố vấn từng nói với ông rằng: "Công việc của anh chẳng khác gì việc bóc vỏ trai. Nhiệm vụ của anh không phải là săn tìm ngọc quý, mà là bóc càng nhiều vỏ trai càng tốt."

Câu nói đó khiến Trias nhận ra: đôi khi, việc làm tốt những điều cơ bản, kiên trì với quy tắc đã được chứng minh lại quan trọng hơn rất nhiều so với tham vọng tỏa sáng.

Ông đúc kết: "Bạn có thể cố gắng trở thành ngôi sao, nhưng điều đó vô cùng khó khăn và rủi ro. Ngược lại, nếu biết cách áp dụng những chiến lược thành công đã được kiểm chứng, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức để tiến xa hơn."

Bài học: Trong sự nghiệp và tài chính, đừng cố gắng "khác biệt" chỉ để gây chú ý. Hãy đầu tư để trở nên giỏi hơn trong lĩnh vực bạn chọn, vì sự bền vững luôn chiến thắng ánh hào quang nhất thời.

2. Đánh giá cao tốc độ hơn sự kiên trì

Nhìn lại, Trias cho rằng sai lầm lớn nhất của ông không nằm ở chi tiêu, mà ở tư duy đầu tư. Ông từng nghĩ rằng "mua rẻ – bán đắt" là cách nhanh chóng để gia tăng tài sản.

Thế nhưng, việc luôn canh chừng thị trường, lo lắng biến động giá cả chỉ khiến ông kiệt sức.

Ông thừa nhận: "Tôi không thể kể hết được sự căng thẳng mà niềm tin sai lầm đó mang lại. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng đầu tư không phải là một cuộc đua tốc độ."

Trias khuyên những người trẻ hãy biến tiết kiệm và đầu tư định kỳ thành một thói quen, bất kể thị trường tăng hay giảm.

Đừng quá ám ảnh với con số giá trị ròng mỗi tháng hay mỗi năm, thay vào đó hãy tập trung xây dựng nền tảng lâu dài.

Bài học: Thành công tài chính đến từ sự kiên trì, không phải sự vội vàng. Hãy coi đầu tư là hành trình bền bỉ, thay vì trò chơi "đánh nhanh thắng nhanh".

Ảnh minh họa

3. Đặt nặng nhu cầu vật chất

Trias từng nghĩ hạnh phúc chỉ có được khi ông và gia đình sở hữu căn nhà lớn cùng vô số tiện nghi. Nhưng khi chuyển ra nước ngoài, ông bất ngờ nhận ra gia đình mình cần ít hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

"Chúng tôi thử sống đơn giản trong 6 tháng và nhận ra không những không cần những thứ xa xỉ kia, mà thực tế là chúng tôi thậm chí còn không muốn chúng," ông chia sẻ.

Sống giản dị giúp Trias nhận ra rằng niềm vui không nằm ở việc chất đầy vật chất, mà ở trải nghiệm và sự an yên.

Bài học: Đừng để vật chất quyết định hạnh phúc. Thay vì lao theo căn nhà to, xe sang hay đồ dùng đắt đỏ, hãy tập trung xây dựng cuộc sống phù hợp với nhu cầu thật sự của bản thân và gia đình.

Bài học tài chính từ cựu luật sư nghỉ hưu sớm

12 năm nghỉ hưu sớm, Alex Trias vẫn thấy nuối tiếc vì những sai lầm tuổi trẻ. Nhưng chính những trải nghiệm ấy đã giúp ông có được góc nhìn sâu sắc hơn:

Sự nghiệp cần sự kiên trì, không phải những nỗ lực "khác biệt" nhất thời.

Đầu tư cần tính bền vững, không phải tốc độ.

Hạnh phúc đến từ sự giản dị, không phải từ vật chất.

Nếu bạn đang ấp ủ giấc mơ nghỉ hưu sớm, hãy bắt đầu bằng việc xây dựng thói quen tài chính kỷ luật, trau dồi kỹ năng chuyên môn và học cách sống đúng với nhu cầu thực sự. Bởi vì, thành công sau này phụ thuộc rất nhiều vào những lựa chọn bạn đưa ra từ hôm nay.