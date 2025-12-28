Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật
GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
Gia đình chị Mỷ khi vào bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đau bụng dữ dội đã được bác sĩ xác định bị sỏi ống mật chủ, sỏi gan hai bên. Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cắt túi mật, lấy sỏi, cắt thùy gan trái và đặt ống dẫn lưu Kehr để giữ tính mạng của chị.
Sau phẫu thuật, chị Mỷ bị nhiễm trùng nên phải thực hiện lại phẫu thuật nhiều lần. Điều trị tích cực với kháng sinh, truyền dịch và giảm đau khiến chi phí tốn kém.
Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình chị Mỷ quanh năm năm lam lũ với ruộng nương. Một mình chị lại phải gồng gánh lo cho 4 đứa con nhỏ. Chồng chị qua đời sau một cơn bạo bệnh. Cuộc sống của những người con thiếu thốn nên không giúp được gì nhiều.
Để lo điều trị, gia đình chị Mỷ đã phải vay mượn khắp nơi. Được các bác sĩ điều trị tích cực, chị Mỷ đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện về nhà. Theo chia sẻ của con gái chị Mỷ, hiện sức khỏe của chị đã tốt hơn và có thể làm được những việc nhẹ nhàng.
Trước khó khăn của gia đình chị Mỷ, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ đóng vào viện phí khi hoàn cảnh chị được kết nối trên chuyên mục Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Thông qua tài khoản của Báo, gia đình chị Mỷ cũng đã nhận được thêm số tiền 13.260.000 đồng của các nhà hảo tâm. Số tiền này đã được đại diện chương trình Vòng tay nhân ái của Báo kết chuyển đến gia đình chị Mỷ.
Nhận được số tiền của bạn đọc hảo tâm, con gái chị Mỷ đã rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, các nhà hảo tâm và Báo Sức khỏe và Đời sống đã chung tay giúp đỡ trong suốt thời gian qua.
MS 1054: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồngCảnh ngộ - 3 ngày trước
GĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân DuVòng tay nhân ái - 4 ngày trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang len lỏi khắp các thôn xóm, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, nụ mai, mà còn hiện hữu trong những việc làm nghĩa tình, lặng lẽ mà bền bỉ. Tại xã Vân Du, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp nối hành trình "Vì nhân dân phục vụ" bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy nhân văn.
Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọcVòng tay nhân ái - 4 ngày trước
GĐXH – Với sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, bé trai bị teo mật bẩm sinh, xơ gan và người phụ nữ bị tai nạn lao động ở Phú Thọ đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.
MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trịCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với cụ ông 85 tuổi có con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thầnKết chuyển - 2 tuần trước
GĐXH - Hoàn cảnh về cụ ông 85 tuổi ở Huế chăm con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc.
MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH – Cùng một lúc phải lo cho bố mẹ chồng tai biến và con trai 4 tuổi bị ung thư máu, hoàn cảnh của gia đình chị Nga đang rất cần cộng đồng giúp đỡ.
MS 1052: Xót xa trước nguy cơ tàn phế vĩnh viễn của cậu bé 10 tuổi bại não cần được trợ giúpCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.
MS 1051: Xót thương cậu bé người Tày 11 tuổi mồ côi cha, chống chọi với bệnh tật cần giúp đỡCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH – Mới 11 tuổi nhưng cậu bé người Tày ở Lạng Sơn đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Mất cha, nhà nghèo, bệnh tình ngày càng nặng buộc phải phẫu thuật cắt lách, con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống giúp chàng trai Ba Na 18 tuổi vượt qua tai nạn nguy kịchVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trao số tiền 12.210.000 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ tới gia đình em Đinh Văn Thâm, 18 tuổi - dân tộc Ba Na ở tỉnh Gia Lai.
Kết chuyển tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khănKết chuyển - 3 tuần trước
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡCảnh ngộ
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.