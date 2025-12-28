Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật

Gia đình chị Mỷ khi vào bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đau bụng dữ dội đã được bác sĩ xác định bị sỏi ống mật chủ, sỏi gan hai bên. Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cắt túi mật, lấy sỏi, cắt thùy gan trái và đặt ống dẫn lưu Kehr để giữ tính mạng của chị.

Sau phẫu thuật, chị Mỷ bị nhiễm trùng nên phải thực hiện lại phẫu thuật nhiều lần. Điều trị tích cực với kháng sinh, truyền dịch và giảm đau khiến chi phí tốn kém.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình chị Mỷ quanh năm năm lam lũ với ruộng nương. Một mình chị lại phải gồng gánh lo cho 4 đứa con nhỏ. Chồng chị qua đời sau một cơn bạo bệnh. Cuộc sống của những người con thiếu thốn nên không giúp được gì nhiều.

Để lo điều trị, gia đình chị Mỷ đã phải vay mượn khắp nơi. Được các bác sĩ điều trị tích cực, chị Mỷ đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện về nhà. Theo chia sẻ của con gái chị Mỷ, hiện sức khỏe của chị đã tốt hơn và có thể làm được những việc nhẹ nhàng.

Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cùng đại diện bệnh viện Việt Đức trao số tiến 13.260.000 đồng cho gia đình chị Mỷ

Trước khó khăn của gia đình chị Mỷ, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ đóng vào viện phí khi hoàn cảnh chị được kết nối trên chuyên mục Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Thông qua tài khoản của Báo, gia đình chị Mỷ cũng đã nhận được thêm số tiền 13.260.000 đồng của các nhà hảo tâm. Số tiền này đã được đại diện chương trình Vòng tay nhân ái của Báo kết chuyển đến gia đình chị Mỷ.

Nhận được số tiền của bạn đọc hảo tâm, con gái chị Mỷ đã rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, các nhà hảo tâm và Báo Sức khỏe và Đời sống đã chung tay giúp đỡ trong suốt thời gian qua.