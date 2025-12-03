Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống giúp chàng trai Ba Na 18 tuổi vượt qua tai nạn nguy kịch
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trao số tiền 12.210.000 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ tới gia đình em Đinh Văn Thâm, 18 tuổi - dân tộc Ba Na ở tỉnh Gia Lai.
Em Đinh Văn Thâm là nhân vật trong bài viết "MS 1030: Xót xa hoàn cảnh chàng trai 18 tuổi dân tộc Ba Na sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, giờ nguy kịch vì tai nạn".
Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến Thâm bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, hàm mặt, gãy xương chi, chấn thương bụng kín, tổn thương tụy độ IV, gan độ II, thận độ III… Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ một bên thận để giữ mạng sống cho em.
Gia đình em Thâm thuộc diện hộ nghèo ở làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Vì hoàn cảnh khó khăn, mới 18 tuổi em đã phải nghỉ học sớm đi làm thuê giúp bố mẹ nuôi các em. Biến cố xảy đến bất ngờ khiến cuộc sống gia đình thêm kiệt quệ.
Ngoài số tiền hỗ trợ trực tiếp từ bạn đọc, qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình em Thâm đã nhận được số tiền 12.210.000 đồng. Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống đã kết chuyển đến gia đình.
Sau một thời gian điều trị hồi sức tích cực ở bệnh viện, Thâm đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện về nhà. Theo chia sẻ của ông Đinh Văn Tiết - bố của Thâm, sức khỏe của Thâm hiện tại đã ổn định và sinh hoạt được bình thường.
Nhận số tiền hỗ trợ từ bạn đọc, ông Tiết xúc động gửi lời cảm ơn: "Gia đình tôi nghèo khó, vay mượn khắp nơi cũng không đủ chi phí cho con. Nhiều lần cũng đã định xin cho con về. May mắn có sự hỗ trợ của bệnh viện và giúp đỡ của các nhà hảo tâm Báo Sức khỏe & Đời sống, gia đình đã tiếp tục điều trị cho con. Giờ con ổn định sức khỏe, đi lại bình thường mà vợ chồng tôi vui lắm. Gia đình xin được cảm ơn tình cảm của mọi người".
