Kết chuyển tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khăn

Hoàn cảnh thứ nhất là chị Phan Thị Lý (trú xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị), nhân vật trong bài viết: "MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèo", đăng tải tại chuyên mục Vòng tay nhân ái, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Chị Lý kể, cách đây một năm, con trai cả Nguyễn Gia Hào (15 tuổi) đột ngột tiểu ít, chóng mặt, đau đầu. Sau khi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, bác sĩ kết luận Hào bị suy thận nặng.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến hoàn cảnh chị Lý.

Chưa kịp trấn tĩnh, chị tiếp tục nhận tin dữ khi con gái thứ hai Nguyễn Ngọc Gia Hân (13 tuổi) cũng mắc bệnh thận sau thời gian liên tục bị tê tay, tê chân. Cả hai anh em phải lọc máu định kỳ mỗi tuần.

Không còn cách nào khác, chị đành đưa cả ba người con, trong đó có bé út mới 2 tuổi vào thuê trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc. Một mình chăm ba con đi viện khiến chị phải bỏ công việc làm thuê trước đây, mọi gánh nặng dồn lên vai chồng.

Hoàn cảnh của mẹ con chị Lý sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển số tiền 16.698.000 đồng đến gia đình.

Tiếp nhận khoản hỗ trợ, chị Lý xúc động gửi lời cảm ơn đến quý báo và bạn đọc. Chị cho biết số tiền này sẽ góp phần quan trọng trong việc chi trả thuốc men, sinh hoạt cho hai người con liên tục phải chạy thận tại bệnh viện.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến hoàn cảnh anh Lự.

Hoàn cảnh thứ hai là anh Nguyễn Văn Lự (trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị), nhân vật trong bài viết MS 1036: "Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật".

Chị Nguyễn Thị Liên (vợ anh Lự) cho biết, gia đình có bốn người con, sống dựa vào ruộng đồng quanh năm, cuộc sống vốn thiếu thốn nay càng thêm túng quẫn khi anh Lự mắc bệnh nặng.

Khoảng 8 tháng trước, anh bất ngờ ngã quỵ sau giờ làm đồng. Khi được đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, bác sĩ kết luận anh mắc bệnh tim nặng, cần phẫu thuật sớm. Tuy nhiên, chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình.

"Nghe tin chồng cần phẫu thuật với chi phí lớn, tôi lo lắm. Tôi chạy vạy khắp nơi mới vay được vài triệu đồng để tạm ứng. Căn nhà cũ kỹ rao bán hai lần cũng không ai mua. Giờ biết lấy đâu ra tiền?", chị Liên nghẹn ngào nói.

Bài viết về hoàn cảnh anh Lự sau khi được đăng tải nhận được sự quan tâm, chia sẻ. Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với gia đình.

Thời điểm tiếp nhận khoản hỗ trợ, anh Lự vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Anh xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống cùng bạn đọc đã chia sẻ, tiếp sức cho gia đình để vượt qua giai đoạn khó khăn.