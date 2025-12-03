Kết chuyển tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khăn
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị.
Hoàn cảnh thứ nhất là chị Phan Thị Lý (trú xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị), nhân vật trong bài viết: "MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèo", đăng tải tại chuyên mục Vòng tay nhân ái, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Chị Lý kể, cách đây một năm, con trai cả Nguyễn Gia Hào (15 tuổi) đột ngột tiểu ít, chóng mặt, đau đầu. Sau khi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, bác sĩ kết luận Hào bị suy thận nặng.
Chưa kịp trấn tĩnh, chị tiếp tục nhận tin dữ khi con gái thứ hai Nguyễn Ngọc Gia Hân (13 tuổi) cũng mắc bệnh thận sau thời gian liên tục bị tê tay, tê chân. Cả hai anh em phải lọc máu định kỳ mỗi tuần.
Không còn cách nào khác, chị đành đưa cả ba người con, trong đó có bé út mới 2 tuổi vào thuê trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc. Một mình chăm ba con đi viện khiến chị phải bỏ công việc làm thuê trước đây, mọi gánh nặng dồn lên vai chồng.
Hoàn cảnh của mẹ con chị Lý sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển số tiền 16.698.000 đồng đến gia đình.
Tiếp nhận khoản hỗ trợ, chị Lý xúc động gửi lời cảm ơn đến quý báo và bạn đọc. Chị cho biết số tiền này sẽ góp phần quan trọng trong việc chi trả thuốc men, sinh hoạt cho hai người con liên tục phải chạy thận tại bệnh viện.
Hoàn cảnh thứ hai là anh Nguyễn Văn Lự (trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị), nhân vật trong bài viết MS 1036: "Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật".
Chị Nguyễn Thị Liên (vợ anh Lự) cho biết, gia đình có bốn người con, sống dựa vào ruộng đồng quanh năm, cuộc sống vốn thiếu thốn nay càng thêm túng quẫn khi anh Lự mắc bệnh nặng.
Khoảng 8 tháng trước, anh bất ngờ ngã quỵ sau giờ làm đồng. Khi được đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, bác sĩ kết luận anh mắc bệnh tim nặng, cần phẫu thuật sớm. Tuy nhiên, chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình.
"Nghe tin chồng cần phẫu thuật với chi phí lớn, tôi lo lắm. Tôi chạy vạy khắp nơi mới vay được vài triệu đồng để tạm ứng. Căn nhà cũ kỹ rao bán hai lần cũng không ai mua. Giờ biết lấy đâu ra tiền?", chị Liên nghẹn ngào nói.
Bài viết về hoàn cảnh anh Lự sau khi được đăng tải nhận được sự quan tâm, chia sẻ. Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với gia đình.
Thời điểm tiếp nhận khoản hỗ trợ, anh Lự vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Anh xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống cùng bạn đọc đã chia sẻ, tiếp sức cho gia đình để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống gửi yêu thương đến 2 hoàn cảnh khó khăn điều trị ở Bệnh viện Việt ĐứcVòng tay nhân ái - 3 giờ trước
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trực tiếp trao phần kinh phí hỗ trợ của bạn đọc tới 2 hoàn cảnh khó khăn là gia đình bé Nguyễn Mai Linh (mã số 1035) và anh Phàn A Đóa (mã số 1037) điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống chung tay hồi sinh trái tim cho người phụ nữ dân tộc Mường ở Phú ThọVòng tay nhân ái - 2 ngày trước
GĐXH – Nhờ những tấm lòng hảo tâm, bà Nhẳn ở Phú Thọ đã được phẫu thuật tim. Theo gia đình cho biết, hiện sức khỏe của bà đã ổn định hơn và sinh hoạt bình thường.
Tình cảm của bạn đọc báo Sức khỏe và Đời sống gửi tới nam thanh niên nghèo ở Nam Định chăm bố suy thậnVòng tay nhân ái - 3 ngày trước
GĐXH - Hiện Hiệu đã đi làm công ty, còn sức khỏe của anh Huy tiến triển tốt hơn, ăn uống và trò chuyện bình thường hơn trước. Với tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, bố con em Hiệu đã có thêm kinh phí để điều trị bệnh.
Trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tuấn ở Hà TĩnhKết chuyển - 5 ngày trước
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao tiền bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh gia đình ông Lê Văn Tuấn (SN 1968, ở phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh).
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khăn ở HuếKết chuyển - 2 tuần trước
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với 2 hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025Vòng tay nhân ái - 2 tháng trước
GĐXH - Từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
Sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc đã có những tiến triển mớiVòng tay nhân ái - 3 tháng trước
GĐXH – Theo chia sẻ của gia đình, bé Lý Gia Hiếu, sinh năm 2023 ở Cao Bằng bị ung thư võng mạc đã được phẫu thuật, sức khỏe tiến triển hơn.
Hơn 21 triệu đồng đến với gia đình người đàn ông dân tộc Thái bị tai nạnVòng tay nhân ái - 3 tháng trước
GĐXH – Nhờ sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, gia đình anh Lò Văn Sơn (Điện Biên) đã nhận được số tiền 21.593.888 đồng hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng cho người đàn ông dân tộc Thái sau tai nạn nghiệt ngã.
Niềm vui của cựu chiến binh bị u gan trước ngày Quốc khánh 2/9Vòng tay nhân ái - 3 tháng trước
GĐXH – Ông Phạm Văn Ba, cựu chiến binh, mang trong mình thương tật do chất độc da cam với mức ảnh hưởng 65%. Ở tuổi xế chiều, ông lại phải chiến đấu với căn bệnh u gan quái ác.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025Vòng tay nhân ái - 3 tháng trước
GĐXH - Từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
Nam sinh lớp 12 bị sét đánh khi phụ mẹ ngoài đồng đã không qua khỏiKết chuyển
GĐXH – Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện khi bị tai nạn sét đánh, em Nguyễn Đình Lộc – cậu học trò nghèo đầy nghị lực đã không thể qua khỏi. Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 61.500.000 đồng đến với gia đình em.