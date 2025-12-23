Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc
GĐXH – Với sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, bé trai bị teo mật bẩm sinh, xơ gan và người phụ nữ bị tai nạn lao động ở Phú Thọ đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.
Cuối tháng 8/2023, vợ chồng chị Lê Thị Thu Huyền ở thôn Đông Cả, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ vui mừng đón con trai đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo khi chị nhận thấy da và mắt con bị vàng bất thường. Khi đưa con đi kiểm tra, gia đình đã xót xa biết được con bị teo mật bẩm sinh – một bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ.
Mang theo hy vọng mong manh, vợ chồng chị Huyền đưa con đi nhiều bệnh viện tuyến trên để kiểm tra chuyên sâu. Thế nhưng, kết quả vẫn không thay đổi, bệnh của bé ngày càng nặng và đã biến chứng xơ gan. Cũng kể từ đó, Bảo Khang thường xuyên phải đi viện. Cơ thể của con dần yếu, làn da vàng bệch, bụng dần to lên do gan tổn thương. Ghép gan là phương án điều trị duy nhất để cứu sống bé.
Dẫu vậy, chi phí cho một ca ghép gan rất lớn, từ vài trăm triệu đồng dù có nguồn thận từ người thân hiến. Với hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn như chị Huyền, điều đó càng khó hơn. Hai vợ chồng thu nhập bấp bênh, Khang điều trị bệnh thường phải dùng các thuốc ngoài bảo hiểm chi trả nên tốn kém.
Sau khi hoàn cảnh của bé Nguyễn Bảo Khang được Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh trong bài viết "MS 1018: Sự sống mong manh của bé trai 21 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh, xơ gan", nhiều bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia và gửi tiền ủng hộ. Qua tài khoản của Báo, gia đình đã nhận được số tiền 8.138.888 đồng. Số tiền này đã được đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) kết chuyển tới gia đình.
Theo chia sẻ của chị Huyền, gia đình cũng đã nhận được số tiền hơn 120 triệu đồng từ các nhà hảo tâm chuyển đến.
Chị Huyền xúc động cho biết: "Hiện tại con vẫn đang phải theo dõi ở bệnh viện tỉnh, chờ nguồn gan để ghép. Sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm là nguồn động viên lớn lao mà mà gia đình rất cần trong thời gian khó khăn này. Gia đình em xin được gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm và sự kết nối của Báo".
Với Bảo Khang, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan. Nhưng sự chung tay của bạn đọc hảo tâm đã thắp lên hy vọng sống, để tiếp tục lớn lên như bao đứa trẻ khác.
Cùng với hoàn cảnh của Bảo Khang, chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cũng đã kết chuyển số tiền 12.443.000 đồng đến gia đình bà Tống Thị Phượng. Bà Phượng – người dân tộc Sán Dìu ở thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ là nhân vật trong bài viết "MS 1019: Người mẹ dân tộc Sán Dìu bị tai nạn nguy kịch, liệt nửa người cần hỗ trợ điều trị". Bà Phượng đa chấn thương nặng sau tai nạn ngã cao trong lúc lao động.
Sau nhiều ngày tháng điều trị, bà Phượng vẫn chưa thể hồi phục bình thường. Theo người nhà, hiện tại bà vẫn đang phải điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Qua sự kết nối của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc để có điều kiện điều trị tốt hơn. Thay mặt gia đình, ông Trần Khắc Tuấn – chồng của bà Phượng đã gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong thời gian vừa qua.
MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trịCảnh ngộ - 6 ngày trước
GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với cụ ông 85 tuổi có con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thầnKết chuyển - 1 tuần trước
GĐXH - Hoàn cảnh về cụ ông 85 tuổi ở Huế chăm con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc.
MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Cùng một lúc phải lo cho bố mẹ chồng tai biến và con trai 4 tuổi bị ung thư máu, hoàn cảnh của gia đình chị Nga đang rất cần cộng đồng giúp đỡ.
MS 1052: Xót xa trước nguy cơ tàn phế vĩnh viễn của cậu bé 10 tuổi bại não cần được trợ giúpCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.
MS 1051: Xót thương cậu bé người Tày 11 tuổi mồ côi cha, chống chọi với bệnh tật cần giúp đỡCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH – Mới 11 tuổi nhưng cậu bé người Tày ở Lạng Sơn đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Mất cha, nhà nghèo, bệnh tình ngày càng nặng buộc phải phẫu thuật cắt lách, con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống giúp chàng trai Ba Na 18 tuổi vượt qua tai nạn nguy kịchVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trao số tiền 12.210.000 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ tới gia đình em Đinh Văn Thâm, 18 tuổi - dân tộc Ba Na ở tỉnh Gia Lai.
Kết chuyển tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khănKết chuyển - 2 tuần trước
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống gửi yêu thương đến 2 hoàn cảnh khó khăn điều trị ở Bệnh viện Việt ĐứcVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trực tiếp trao phần kinh phí hỗ trợ của bạn đọc tới 2 hoàn cảnh khó khăn là gia đình bé Nguyễn Mai Linh (mã số 1035) và anh Phàn A Đóa (mã số 1037) điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống chung tay hồi sinh trái tim cho người phụ nữ dân tộc Mường ở Phú ThọVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH – Nhờ những tấm lòng hảo tâm, bà Nhẳn ở Phú Thọ đã được phẫu thuật tim. Theo gia đình cho biết, hiện sức khỏe của bà đã ổn định hơn và sinh hoạt bình thường.
Tình cảm của bạn đọc báo Sức khỏe và Đời sống gửi tới nam thanh niên nghèo ở Nam Định chăm bố suy thậnVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH - Hiện Hiệu đã đi làm công ty, còn sức khỏe của anh Huy tiến triển tốt hơn, ăn uống và trò chuyện bình thường hơn trước. Với tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, bố con em Hiệu đã có thêm kinh phí để điều trị bệnh.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡCảnh ngộ
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.