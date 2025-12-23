Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc

Cuối tháng 8/2023, vợ chồng chị Lê Thị Thu Huyền ở thôn Đông Cả, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ vui mừng đón con trai đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo khi chị nhận thấy da và mắt con bị vàng bất thường. Khi đưa con đi kiểm tra, gia đình đã xót xa biết được con bị teo mật bẩm sinh – một bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

Mang theo hy vọng mong manh, vợ chồng chị Huyền đưa con đi nhiều bệnh viện tuyến trên để kiểm tra chuyên sâu. Thế nhưng, kết quả vẫn không thay đổi, bệnh của bé ngày càng nặng và đã biến chứng xơ gan. Cũng kể từ đó, Bảo Khang thường xuyên phải đi viện. Cơ thể của con dần yếu, làn da vàng bệch, bụng dần to lên do gan tổn thương. Ghép gan là phương án điều trị duy nhất để cứu sống bé.

Dẫu vậy, chi phí cho một ca ghép gan rất lớn, từ vài trăm triệu đồng dù có nguồn thận từ người thân hiến. Với hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn như chị Huyền, điều đó càng khó hơn. Hai vợ chồng thu nhập bấp bênh, Khang điều trị bệnh thường phải dùng các thuốc ngoài bảo hiểm chi trả nên tốn kém.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Tổng Thư ký Chuyên trang Gia đình và Xã hội, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao tiền cho gia đình chị Huyền. Ảnh PT

Sau khi hoàn cảnh của bé Nguyễn Bảo Khang được Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh trong bài viết "MS 1018: Sự sống mong manh của bé trai 21 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh, xơ gan", nhiều bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia và gửi tiền ủng hộ. Qua tài khoản của Báo, gia đình đã nhận được số tiền 8.138.888 đồng. Số tiền này đã được đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) kết chuyển tới gia đình.

Theo chia sẻ của chị Huyền, gia đình cũng đã nhận được số tiền hơn 120 triệu đồng từ các nhà hảo tâm chuyển đến.

Chị Huyền xúc động cho biết: "Hiện tại con vẫn đang phải theo dõi ở bệnh viện tỉnh, chờ nguồn gan để ghép. Sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm là nguồn động viên lớn lao mà mà gia đình rất cần trong thời gian khó khăn này. Gia đình em xin được gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm và sự kết nối của Báo".

Với Bảo Khang, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan. Nhưng sự chung tay của bạn đọc hảo tâm đã thắp lên hy vọng sống, để tiếp tục lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Cùng với hoàn cảnh của Bảo Khang, chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cũng đã kết chuyển số tiền 12.443.000 đồng đến gia đình bà Tống Thị Phượng. Bà Phượng – người dân tộc Sán Dìu ở thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ là nhân vật trong bài viết "MS 1019: Người mẹ dân tộc Sán Dìu bị tai nạn nguy kịch, liệt nửa người cần hỗ trợ điều trị". Bà Phượng đa chấn thương nặng sau tai nạn ngã cao trong lúc lao động.

Gia đình bà Phượng cũng đã nhận được kết chuyển của bạn đọc hảo tâm giúp đỡ

Sau nhiều ngày tháng điều trị, bà Phượng vẫn chưa thể hồi phục bình thường. Theo người nhà, hiện tại bà vẫn đang phải điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Qua sự kết nối của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc để có điều kiện điều trị tốt hơn. Thay mặt gia đình, ông Trần Khắc Tuấn – chồng của bà Phượng đã gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong thời gian vừa qua.

Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống gửi yêu thương đến 2 hoàn cảnh khó khăn điều trị ở Bệnh viện Việt Đức GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trực tiếp trao phần kinh phí hỗ trợ của bạn đọc tới 2 hoàn cảnh khó khăn là gia đình bé Nguyễn Mai Linh (mã số 1035) và anh Phàn A Đóa (mã số 1037) điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .



