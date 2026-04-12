Vợ mất, con cái làm ăn xa, cụ ông tiết lộ 3 điều giúp bản thân có tuổi già hạnh phúc khiến cả làng ghen tỵ

Cuộc đời là một hành trình dài và tuổi già chính là chặng đường đòi hỏi nhiều bản lĩnh nhất.

Không ít người mong muốn tuổi già an nhàn nhưng lại rơi vào cảnh cô đơn, phụ thuộc. Trong khi đó, ông Vương (65 tuổi, Trung Quốc) lại có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước.

Dù sống một mình sau khi vợ qua đời, mỗi ngày của ông vẫn nhẹ nhàng và đầy niềm vui.

Mỗi buổi sáng, ông ra công viên gần nhà chơi bóng chuyền cùng những người bạn đồng niên. Những lúc rảnh rỗi, ông mang ghế ra trước sân ngồi hóng gió, trò chuyện với hàng xóm.

Nhiều người trong làng nhận xét rằng những cụ ông giàu có chưa chắc hạnh phúc bằng ông Vương. Thậm chí, không ít người còn nói khi về già, họ chỉ mong có cuộc sống như ông.

Để có được tuổi già an nhiên như vậy, ông Vương chia sẻ ba bí quyết quan trọng.

Tuổi già tự do khi có nền tảng tài chính ổn định

Ông Vương cho biết mình có lương hưu gần 3.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 11,5 triệu đồng.

Trước khi nghỉ hưu, ông là giáo viên tiểu học nên có khoản lương hưu đủ để chi tiêu thoải mái. Nhờ vậy, ông có thể mua những thứ mình thích, ăn uống theo ý muốn mà không cần xin tiền con cái.

Ông kể về một người bạn thời trẻ không chăm chỉ làm việc, về già không có lương hưu nên phải phụ thuộc hoàn toàn vào con trai.

Mỗi khoản chi tiêu đều phải nhìn thái độ con cái khiến cuộc sống trở nên bí bách. Theo ông, khả năng kinh tế quyết định rất lớn đến mức độ tự do trong tuổi già.

Nếu muốn sống thoải mái, mỗi người cần chuẩn bị tài chính từ khi còn trẻ, tích lũy tiết kiệm và tìm công việc có lương hưu ổn định.

Không sống chung với con để giữ sự thoải mái

Năm ngoái, ông từng lên thành phố sống cùng con trai và con dâu. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, ông quyết định quay về quê.

Ông nhận ra rằng nếu có điều kiện, tuổi già không nên sống chung với con cái vì dễ phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Khi các con cần người chăm cháu, ông sẵn sàng hỗ trợ tiền để thuê bảo mẫu. Ông cho rằng trách nhiệm chăm sóc con cái thuộc về cha mẹ, ông bà không nên gánh vác toàn bộ.

Theo ông, giữa cha mẹ và con cái khi về già nên giữ khoảng cách vừa đủ. Thỉnh thoảng sang thăm nhau hoặc đón con cháu về chơi sẽ giúp tình cảm bền chặt hơn, tránh va chạm không đáng có.

Duy trì sức khỏe để tuổi già không phụ thuộc

Dù đã 65 tuổi, ông Vương vẫn giữ được thể trạng tốt như nhiều năm trước. Bí quyết của ông là tập thể dục đều đặn mỗi ngày.

Buổi sáng ông chạy bộ, buổi chiều chơi bóng chuyền cùng bạn bè. Nhờ vậy, cơ thể luôn dẻo dai và tinh thần cũng lạc quan hơn.

Ông kể một đồng nghiệp nghỉ hưu nhưng không vận động, thường xuyên ở nhà nên tăng cân, huyết áp cao, sức khỏe suy giảm nhanh chóng.

Điều đó càng khiến ông nhận ra việc rèn luyện thể chất trong tuổi già quan trọng thế nào. Theo ông, dù ở độ tuổi nào cũng không nên ngừng vận động.

Khi về già, lựa chọn chế độ tập luyện phù hợp sẽ giúp sống khỏe, giảm phụ thuộc vào thuốc men và con cái.

Ba bí quyết đơn giản nhưng thực tế của ông Vương cho thấy tuổi già hạnh phúc không nằm ở việc sống cùng ai, mà ở sự chuẩn bị từ sớm về tài chính, sức khỏe và cách giữ khoảng cách hợp lý trong các mối quan hệ.