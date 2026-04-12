Ở cùng con sau nghỉ hưu, cụ bà đặt ra 3 nguyên tắc và chưa từng xảy ra xích mích

Câu chuyện của bà Dương, 59 tuổi (Trung Quốc) lại mang đến góc nhìn khác: sống chung với con cháu sau khi nghỉ hưu vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc nếu biết cách ứng xử phù hợp.

Nghỉ hưu và quyết định sống cùng con trai

Bố mẹ và con cái dù yêu thương nhau đến đâu cũng khó tránh khỏi bất đồng quan điểm. Khi sống chung, sự khác biệt về lối sống, thói quen và cách suy nghĩ có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Vì thế, nhiều người sau khi nghỉ hưu lựa chọn sống độc lập để tránh rắc rối.

Tuy nhiên, bà Dương lại quyết định ở chung với gia đình con trai, người con duy nhất của mình.

Bà chia sẻ rằng con trai là người sống có trách nhiệm, luôn quan tâm đến vợ con và mẹ, nên bà rất tin tưởng.

Sau khi nghỉ hưu, mỗi tháng bà nhận lương hưu khoảng 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng). Số tiền này đủ để bà trang trải sinh hoạt và dành dụm một phần phòng khi đau ốm.

Bà cho biết, việc sống chung không phải để phụ thuộc mà để tận hưởng không khí gia đình. Tuy nhiên, để giữ gìn hòa khí, bà tự đặt ra cho mình những nguyên tắc rõ ràng.

Ảnh minh họa

Không can thiệp vào chuyện vợ chồng của con

Nguyên tắc đầu tiên mà bà Dương luôn tuân thủ là không can thiệp sâu vào đời sống riêng của vợ chồng con trai.

Theo bà, chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề và có thể giải quyết mâu thuẫn của mình.

Khi các con có tranh luận, bà giữ thái độ trung lập, không đứng về phía ai. Thay vì phán xét, bà chỉ khuyên các con bình tĩnh, lắng nghe nhau nhiều hơn.

Điều này giúp tránh những hiểu lầm không đáng có và giữ được sự tôn trọng giữa các thế hệ.

Bà cho rằng, việc cha mẹ can thiệp quá sâu vào đời sống hôn nhân của con cái rất dễ làm tổn thương tình cảm.

Vì vậy, giữ khoảng cách phù hợp chính là cách tốt nhất để chung sống lâu dài.

Tôn trọng cách nuôi dạy con của thế hệ trẻ

Một nguyên tắc khác giúp bà Dương sống hòa thuận với gia đình con trai là không can thiệp vào chuyện giáo dục cháu.

Bà hiểu rằng mỗi thế hệ có cách nuôi dạy trẻ khác nhau, và cha mẹ mới là người chịu trách nhiệm chính.

Thay vì góp ý liên tục, bà lựa chọn tôn trọng quyết định của vợ chồng con. Khi cần thiết, bà chỉ hỗ trợ chăm sóc cháu, nhưng không áp đặt quan điểm của mình.

Theo bà, sự tôn trọng này giúp các con cảm thấy thoải mái, đồng thời giữ được sự hài hòa trong gia đình.

Minh bạch tài chính để tránh áp lực cho con cái

Bà Dương cho rằng tiền bạc là yếu tố dễ gây mâu thuẫn nếu không rõ ràng. Dù lương hưu không cao, bà vẫn chủ động chia sẻ một phần chi phí sinh hoạt với gia đình.

Mỗi tháng, bà đưa cho con trai một nửa số tiền lương hưu để đóng góp vào chi tiêu chung.

Phần còn lại bà giữ để mua quà cho cháu và tiết kiệm phòng thân. Bà khẳng định mong muốn tự chủ tài chính, để khi ốm đau không trở thành gánh nặng của con cái.

Dù con trai và con dâu nhiều lần từ chối nhận tiền, bà vẫn kiên trì thực hiện nguyên tắc này. Theo bà, minh bạch tiền bạc không chỉ giúp tránh hiểu lầm mà còn thể hiện sự độc lập, tôn trọng lẫn nhau.

Nghỉ hưu sống cùng con nhưng không phụ thuộc

Bà Dương nhấn mạnh rằng việc ở chung với con trai là để tận hưởng không khí gia đình ấm áp, chứ không phải dựa dẫm.

Bà vẫn giữ thói quen sinh hoạt riêng, tự lo cho bản thân và không làm phiền các con.

Nhờ những nguyên tắc đơn giản này, nhiều năm sống chung, gia đình bà hiếm khi xảy ra mâu thuẫn.

Bà cảm thấy cuộc sống sau khi nghỉ hưu trở nên vui vẻ hơn khi có con cháu quây quần, đồng thời vẫn giữ được sự độc lập cần thiết.

Câu chuyện của bà Dương cho thấy, sống cùng con cái sau khi nghỉ hưu không hề là lựa chọn sai lầm.

Điều quan trọng là mỗi người cần biết giữ khoảng cách phù hợp, tôn trọng lẫn nhau và duy trì sự độc lập. Khi làm được điều đó, tuổi già không chỉ bình yên mà còn tràn đầy niềm vui.

