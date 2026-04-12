Ở cùng con sau nghỉ hưu, cụ bà đặt ra 3 nguyên tắc và chưa từng xảy ra xích mích
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, không phải ai cũng lựa chọn sống cùng con cái, bởi khoảng cách thế hệ thường khiến các mối quan hệ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng với bà Dương thì ngược lại.
Câu chuyện của bà Dương, 59 tuổi (Trung Quốc) lại mang đến góc nhìn khác: sống chung với con cháu sau khi nghỉ hưu vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc nếu biết cách ứng xử phù hợp.
Nghỉ hưu và quyết định sống cùng con trai
Bố mẹ và con cái dù yêu thương nhau đến đâu cũng khó tránh khỏi bất đồng quan điểm. Khi sống chung, sự khác biệt về lối sống, thói quen và cách suy nghĩ có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.
Vì thế, nhiều người sau khi nghỉ hưu lựa chọn sống độc lập để tránh rắc rối.
Tuy nhiên, bà Dương lại quyết định ở chung với gia đình con trai, người con duy nhất của mình.
Bà chia sẻ rằng con trai là người sống có trách nhiệm, luôn quan tâm đến vợ con và mẹ, nên bà rất tin tưởng.
Sau khi nghỉ hưu, mỗi tháng bà nhận lương hưu khoảng 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng). Số tiền này đủ để bà trang trải sinh hoạt và dành dụm một phần phòng khi đau ốm.
Bà cho biết, việc sống chung không phải để phụ thuộc mà để tận hưởng không khí gia đình. Tuy nhiên, để giữ gìn hòa khí, bà tự đặt ra cho mình những nguyên tắc rõ ràng.
Không can thiệp vào chuyện vợ chồng của con
Nguyên tắc đầu tiên mà bà Dương luôn tuân thủ là không can thiệp sâu vào đời sống riêng của vợ chồng con trai.
Theo bà, chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề và có thể giải quyết mâu thuẫn của mình.
Khi các con có tranh luận, bà giữ thái độ trung lập, không đứng về phía ai. Thay vì phán xét, bà chỉ khuyên các con bình tĩnh, lắng nghe nhau nhiều hơn.
Điều này giúp tránh những hiểu lầm không đáng có và giữ được sự tôn trọng giữa các thế hệ.
Bà cho rằng, việc cha mẹ can thiệp quá sâu vào đời sống hôn nhân của con cái rất dễ làm tổn thương tình cảm.
Vì vậy, giữ khoảng cách phù hợp chính là cách tốt nhất để chung sống lâu dài.
Tôn trọng cách nuôi dạy con của thế hệ trẻ
Một nguyên tắc khác giúp bà Dương sống hòa thuận với gia đình con trai là không can thiệp vào chuyện giáo dục cháu.
Bà hiểu rằng mỗi thế hệ có cách nuôi dạy trẻ khác nhau, và cha mẹ mới là người chịu trách nhiệm chính.
Thay vì góp ý liên tục, bà lựa chọn tôn trọng quyết định của vợ chồng con. Khi cần thiết, bà chỉ hỗ trợ chăm sóc cháu, nhưng không áp đặt quan điểm của mình.
Theo bà, sự tôn trọng này giúp các con cảm thấy thoải mái, đồng thời giữ được sự hài hòa trong gia đình.
Minh bạch tài chính để tránh áp lực cho con cái
Bà Dương cho rằng tiền bạc là yếu tố dễ gây mâu thuẫn nếu không rõ ràng. Dù lương hưu không cao, bà vẫn chủ động chia sẻ một phần chi phí sinh hoạt với gia đình.
Mỗi tháng, bà đưa cho con trai một nửa số tiền lương hưu để đóng góp vào chi tiêu chung.
Phần còn lại bà giữ để mua quà cho cháu và tiết kiệm phòng thân. Bà khẳng định mong muốn tự chủ tài chính, để khi ốm đau không trở thành gánh nặng của con cái.
Dù con trai và con dâu nhiều lần từ chối nhận tiền, bà vẫn kiên trì thực hiện nguyên tắc này. Theo bà, minh bạch tiền bạc không chỉ giúp tránh hiểu lầm mà còn thể hiện sự độc lập, tôn trọng lẫn nhau.
Nghỉ hưu sống cùng con nhưng không phụ thuộc
Bà Dương nhấn mạnh rằng việc ở chung với con trai là để tận hưởng không khí gia đình ấm áp, chứ không phải dựa dẫm.
Bà vẫn giữ thói quen sinh hoạt riêng, tự lo cho bản thân và không làm phiền các con.
Nhờ những nguyên tắc đơn giản này, nhiều năm sống chung, gia đình bà hiếm khi xảy ra mâu thuẫn.
Bà cảm thấy cuộc sống sau khi nghỉ hưu trở nên vui vẻ hơn khi có con cháu quây quần, đồng thời vẫn giữ được sự độc lập cần thiết.
Câu chuyện của bà Dương cho thấy, sống cùng con cái sau khi nghỉ hưu không hề là lựa chọn sai lầm.
Điều quan trọng là mỗi người cần biết giữ khoảng cách phù hợp, tôn trọng lẫn nhau và duy trì sự độc lập. Khi làm được điều đó, tuổi già không chỉ bình yên mà còn tràn đầy niềm vui.
8 thói quen của phụ nữ bản lĩnh: Không cần dựa dẫm vẫn sống rực rỡGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Một người phụ nữ bản lĩnh không chờ đợi hoàn cảnh thuận lợi hay dựa dẫm vào người khác để tiến lên.
Nhà thông gia gửi quà quê lên, tôi hào hứng mở ra thì ôi giời, sao họ lại thiếu tinh tế đến vậy!Gia đình - 15 giờ trước
Tôi không nói ra ngay, nhưng cảm giác hụt hẫng là có thật.
'Nhà chồng cho đất nhưng không cho tôi đứng tên dù tôi bỏ tiền xây nhà': 2 chiến lược khôn ngoan phụ nữ thông minh sẽ biếtGia đình - 16 giờ trước
Tôi không chọn cách tranh cãi trực diện với bố mẹ chồng, vì tôi hiểu đó không phải là trận chiến mình có thể thắng.
Nghỉ hưu cô đơn, U60 hẹn hò 3 người đàn ông rồi quyết định: 'Thà sống một mình'Gia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn tìm một người bạn đời để bầu bạn, chia sẻ tuổi xế chiều. Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Bố vợ tuyên bố cho mảnh đất, tôi đến tận nơi xem mà muốn khóc, không nghĩ mình lại có ngày nàyGia đình - 20 giờ trước
Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi vợ tôi sinh con.
Top cung hoàng đạo tốt bụng, giúp người vô tư nên vận may cực vượngGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Chính sự nhiệt tình và tấm lòng thiện lương giúp những cung hoàng đạo này xây dựng nhân duyên tốt đẹp, đi đến đâu cũng được yêu quý và sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Tuổi già muốn bình yên, đừng tái hôn chỉ vì tiền bạc: Bi kịch hôn nhân 6 tháng của người phụ nữ U60Gia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều người bước vào tuổi già với nỗi lo cô đơn nên mong muốn tìm một người bầu bạn. Tuy nhiên, nếu đặt quá nhiều kỳ vọng, cái giá phải trả đôi khi rất đắt.
Phụ nữ khôn ngoan không hy sinh, họ ghi nhớ 3 nguyên tắc để được yêu thương và trân trọngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Cuộc sống của một người phụ nữ hạnh phúc hay khổ đau, suy cho cùng không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách sống.
Nhà rộng nhất làng, lương hưu dư dả, cụ ông vẫn có tuổi già bất hạnh: 'Tiền nhiều mà lòng lạnh lẽo'Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dư dả về mặt tài chính, song cụ ông vẫn không hài lòng với cuộc sống ở những năm cuối đời. Câu chuyện của ông cho thấy, tuổi già không chỉ cần tiền bạc.
4 kiểu gia đình càng sống càng sung túc: Không phải may mắn mà do cách sốngChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Gia đình không tự nhiên trở nên giàu có, mà đến từ những thói quen và cách cư xử mỗi ngày. Chỉ cần duy trì 4 điều này, cuộc sống sẽ dần ổn định và đủ đầy hơn.
Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắcNuôi dạy con
GĐXH - Nuôi dạy con là hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn. Không phải điều kiện vật chất mà chính cách cha mẹ đồng hành mới quyết định hướng phát triển của trẻ.