Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Tôi quen bạn trai qua lời giới thiệu của một người bạn, dù chưa gặp nhau, nhưng chúng tôi đã nói chuyện cả ngày cả đêm, rất tâm đầu ý hợp.

Sau 3 tháng nói chuyện online, anh tỏ tình, muốn tôi làm bạn gái của anh và hẹn cuối năm sẽ về nước để gặp tôi.

Tôi đã rất vui mừng khi gặp bạn trai ngoài đời, nhưng lại nhanh chóng thất vọng bởi anh quá kiểm soát

Ngày mới yêu anh, tôi rất vui, anh luôn khiến tôi cười mỗi ngày, anh tâm lý và ga lăng. Dù ở xa, nhưng lúc nào cũng quan tâm tôi từng chút một, thường xuyên tặng tôi quần áo, mỹ phẩm... Tôi cứ ngỡ mình may mắn gặp đúng người.

Thế nhưng đợt Tết vừa rồi khi anh về nước, gặp anh ngoài đời tôi không khỏi ngỡ ngàng. Anh thích kiểm soát, kiểm soát đến mức cực đoan.

Anh muốn tôi ăn mặc, trang điểm theo ý của anh và cực kỳ ghen khi thấy tôi nói chuyện với người khác giới, dù đó chỉ là anh hàng xóm nhà bên lớn lên cùng tôi gần 30 năm.

Gặp anh ngoài đời khiến tôi có chút ái ngại và lo lắng về mối quan hệ của 2 đứa. Tôi muốn dừng lại để tìm hiểu thêm, thế nhưng anh lại đưa ra lộ trình rõ ràng rằng tháng 6 này sẽ về nước, đưa bố mẹ anh sang nhà tôi thưa chuyện người lớn.

Tôi chưa biết phải nói sao với anh, đột nhiên nói dừng lại vì không hợp liệu có khiến anh tổn thương hay không?