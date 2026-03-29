Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Chủ nhật, 07:10 29/03/2026 | Tâm sự

Khi yêu online, anh vô cùng lãng mạn, tâm lý, thế nhưng khi gặp ngoài đời, tôi lại sợ hãi với tính cách thích kiểm soát của bạn trai.

Tôi quen bạn trai qua lời giới thiệu của một người bạn, dù chưa gặp nhau, nhưng chúng tôi đã nói chuyện cả ngày cả đêm, rất tâm đầu ý hợp. 

Sau 3 tháng nói chuyện online, anh tỏ tình, muốn tôi làm bạn gái của anh và hẹn cuối năm sẽ về nước để gặp tôi.

Tôi đã rất vui mừng khi gặp bạn trai ngoài đời, nhưng lại nhanh chóng thất vọng bởi anh quá kiểm soát (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Ngày mới yêu anh, tôi rất vui, anh luôn khiến tôi cười mỗi ngày, anh tâm lý và ga lăng. Dù ở xa, nhưng lúc nào cũng quan tâm tôi từng chút một, thường xuyên tặng tôi quần áo, mỹ phẩm... Tôi cứ ngỡ mình may mắn gặp đúng người. 

Thế nhưng đợt Tết vừa rồi khi anh về nước, gặp anh ngoài đời tôi không khỏi ngỡ ngàng. Anh thích kiểm soát, kiểm soát đến mức cực đoan. 

Anh muốn tôi ăn mặc, trang điểm theo ý của anh và cực kỳ ghen khi thấy tôi nói chuyện với người khác giới, dù đó chỉ là anh hàng xóm nhà bên lớn lên cùng tôi gần 30 năm.

Gặp anh ngoài đời khiến tôi có chút ái ngại và lo lắng về mối quan hệ của 2 đứa. Tôi muốn dừng lại để tìm hiểu thêm, thế nhưng anh lại đưa ra lộ trình rõ ràng rằng tháng 6 này sẽ về nước, đưa bố mẹ anh sang nhà tôi thưa chuyện người lớn. 

Tôi chưa biết phải nói sao với anh, đột nhiên nói dừng lại vì không hợp liệu có khiến anh tổn thương hay không?

Ám ảnh sống cùng mẹ chồng, tôi đắn đo trước đám cưới với bạn trai yêu 2 năm

Yêu nhau hơn 2 năm, chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện cưới xin nhưng anh là con một, chuyện ở chung với mẹ chồng khiến tôi nhiều đêm mất ngủ, thậm chí nghĩ đến việc dừng đám cưới…

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Không có con, tôi dồn hết cho cháu gái mong nương tựa về già, sự thật trong bệnh viện khiến tôi tỉnh ngộ

GĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình, tôi không làm ầm ĩ, không truy hỏi. Thay vào đó, tôi chọn cách gặp người đàn ông kia. Chính cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ đổ vỡ.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tin vào đàn ông và tình yêu, thế rồi anh đến giúp tôi hiểu rằng thế nào là người đàn ông tốt thực sự, anh không chỉ làm chồng, mà còn là người cha đầy yêu thương và trách nhiệm của con gái tôi.

Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.

GĐXH - Không ít người cho rằng mua nhà ở thành phố, đón cha mẹ lên sống cùng là cách báo hiếu trọn vẹn. Thế nhưng câu chuyện của tôi lại cho thấy một sự thật khác.

Giờ đây, khi chồng cũ lâm bệnh nặng, tôi muốn đưa về chăm sóc vì nghĩ hết tình còn nghĩa, nhưng các con lại phản đối quyết liệt.

GĐXH - Lời "nói dối" về lương hưu tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành phép thử, giúp tôi nhận ra thái độ thật của con cái khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ tài chính.

GĐXH - Không phải buổi họp lớp nào cũng đáng tham dự. Có những cuộc gặp khiến ta vui vẻ, mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng có những buổi chỉ mang lại sự mệt mỏi.

GĐXH - Vì biết mình không có con, tôi luôn nghĩ đến cuộc sống về già và đặt nhiều hy vọng vào cháu gái.

GĐXH - Tình bạn lâu năm đôi khi không cần mâu thuẫn lớn, chỉ cần thiếu liên lạc cũng đủ khiến khoảng cách ngày càng xa.

GĐXH - Người ta nói đàn ông hiếm khi rơi nước mắt, nhưng ở tuổi 70, tôi đã bật khóc khi cầm tờ giấy do chính con trai viết.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

