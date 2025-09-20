Bảng lương giáo viên sẽ có thêm hệ số 'đặc thù'?
GĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập. Theo đó bảng lương giáo viên các cấp có thêm hệ số "đặc thù"?
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập.
Dự thảo Thông tư đề xuất phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:
- Dự thảo Thông tư đề xuất quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Dự thảo Thông tư đề xuất áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Dự thảo Thông tư đề xuất không áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
Theo Dự thảo Thông tư, bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên các cấp được quy định như sau:
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên mầm non
Điều 5, dự thảo đề xuất quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên mầm non như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non - Mã số V.07.02.26; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,1 đến hệ số lương 4,89;
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non chính - Mã số V.07.02.25; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non cao cấp - Mã số V.07.02.24; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;
- Giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Luật Nhà giáo, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên tiểu học
Tại Điều 6, dự thảo đề xuất quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên tiểu học như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Mã số V.07.03.29; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học chính - Mã số V.07.03.28; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học cao cấp - Mã số V.07.03.27; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.2, từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55
- Giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung học cơ sở
Tại Điều 7, dự thảo quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung học cơ sở như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở - Mã số V.07.04.32; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở chính - Mã số V.07.04.31; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở cao cấp - Mã số V.07.04.30; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.2, từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung học phổ thông
Tại Điều 8, dự thảo quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung học phổ thông như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông - Mã số V.07.05.15; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông chính - Mã số V.07.05.14; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông cao cấp - Mã số V.07.05.13; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.2, từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên dự bị đại học
Tại Điều 9, dự thảo đề xuất quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên dự bị đại học như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học - Mã số V.07.07.19; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học chính - Mã số V.07.07.18; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học cao cấp - Mã số V.07.07.17; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên sơ cấp
Tại Điều 10, dự thảo đề xuất quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên sơ cấp như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên sơ cấp - Mã số V.09.02.09; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên sơ cấp chính - Mã số V.09.02.10; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.2) từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên sơ cấp cao cấp - Mã số V.09.02.11; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung cấp
Tại Điều 11, dự thảo đề xuất quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung cấp như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung cấp thực hành - Mã số V.09.02.08; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung cấp - Mã số V.09.02.07; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung cấp chính - Mã số V.09.02.06; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung cấp cao cấp - Mã số V.09.02.05; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giảng viên cao đẳng
Tại Điều 12, dự thảo đề xuất quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giảng viên cao đẳng như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng thực hành - Mã số V.09.02.04; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng - Mã số V.09.02.03; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng chính - Mã số V.09.02.02; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng cao cấp - Mã số V.09.02.01; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giảng viên cao đẳng sư phạm
Tại Điều 13, dự thảo đề xuất quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giảng viên cao đẳng sư phạm như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm - Mã số V.07.08.22; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính - Mã số V.07.08.21; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp - Mã số V.07.08.20; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.
Bổ nhiệm và xếp lương đối với giảng viên đại học
Tại Điều 14, dự thảo đề xuất quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giảng viên đại học như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học - Mã số V.07.01.03; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học chính - Mã số V.07.01.02; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học cao cấp - Mã số V.07.01.01; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.
Việc bổ nhiệm và xếp lương của viên chức giảng dạy có chức danh phó giáo sư, giáo sư được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 141/2013/NĐCP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Các trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp
Tại Điều 4, dự thảo Thông tư quy định các trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp
- Nhà giáo được tuyển dụng theo quy định của pháp luật.
- Nhà giáo được thay đổi chức danh nhà giáo theo quy định của Luật Nhà giáo và các quy định có liên quan.
- Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.
