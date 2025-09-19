Từ 2026, lương giáo viên cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng?
GĐXH - Theo dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, dự kiến lương giáo viên nhóm cao cấp gần 18 triệu đồng/tháng.
Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
Từ ngày 1/1/2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, lương nhà giáo sẽ không còn quy định giáo viên ở các cấp xếp hạng I, II, III như hiện nay. Thay vào đó, tại dự thảo mới, Bộ GD&ĐT dự kiến việc chuyển xếp lương nhà giáo sang chức danh mới.
Đối với cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT, giáo viên được chia làm ba chức danh nghề nghiệp gồm: Giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp, tương đương bậc III, II và I hiện nay.
Với giáo viên mầm non, hệ số lương xếp theo chức danh nghề dao động 2,1-6,38. Riêng giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn, hệ số lương dao động từ 1,86-4,06.
Với giáo viên tiểu học, THCS và THPT, hệ số lương dao động 2,34-7,55. Trong đó, ở bậc tiểu học, THCS hệ số của giáo viên, giáo viên chính (hạng III và II trước đây) vẫn giữ 2,34-6,38.
Ở bậc THPT, giáo viên chính (hạng II cũ) tăng lên hệ số 4,4-6,78 (mức hiện nay là 4-6,38).
Nhóm giáo viên cao cấp (hạng I cũ) được tăng hệ số lương, từ 4,4-6,78 lên hệ số 5,75-7,55.
Bảng lương mới của giáo viên dự kiến theo dự thảo như sau:
|
Chức danh
|
Loại viên chức
|
Hệ số lương
|
Lương dự kiến
|
Giáo viên mầm non
|
A0
|
2,1-4,89
|
4,91-11,44
|
Giáo viên mầm non chính
|
A1
|
2,34-4,98
|
5,48-11,65
|
Giáo viên mầm non cao cấp
|
A2
|
4-6,38
|
9,36-14,93
|
Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn
|
B
|
1,86-4,06
|
4,35-9,5
|
Giáo viên tiểu học/THCS/THPT
|
A1
|
2,34-4,98
|
5,48-11,65
|
Giáo viên tiểu học/THCS chính
|
A2 (A2.2)
|
4-6,38
|
9,36-14,93
|
Giáo viên THPT chính
|
A2 (A2.1)
|
4,4-6,78
|
10,29-15,87
|
Giáo viên tiểu học/THCS/THPT cao cấp
|
A3
|
5,75-7,55
|
13,45-17,66
|
Giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn
|
B
|
1,86-4,06
|
4,35-9,5
Theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ, hiện nay mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Theo đó nhóm giáo viên cao cấp nhận lương từ 13,45-17,66 triệu đồng/tháng.
