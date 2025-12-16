'Thần đồng' Việt vừa giành huy chương vàng 'Siêu trí nhớ thế giới' là ai?
Giải vô địch "Siêu trí nhớ thế giới" lần thứ 34 ghi nhận thành tích 1 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng từ các thí sinh Việt Nam.
Trải qua 3 ngày thi, giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) vừa khép lại thành công. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức.
Năm nay, đội tuyển Việt Nam đứng hạng tư chung cuộc. Ngôi vô địch thuộc về đội tuyển Mông Cổ. Đội tuyển Australia giành hạng nhì, trong khi Trung Quốc xếp ở vị trí thứ ba.
Ở nội dung cá nhân, đội tuyển Việt Nam ghi nhận 1 huy chương vàng do tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh giành được, cùng 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Thành tích này khẳng định sự tiến bộ rõ nét của trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Đặng Ngọc Phương Trinh sinh năm 2000, quê tại Lâm Đồng. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô bắt đầu quá trình rèn luyện trí nhớ và theo đuổi việc trở thành một tuyển thủ trong bộ môn siêu trí nhớ hình ảnh.
Tháng 11/2023, Phương Trinh vượt qua 780 thí sinh đến từ nhiều quốc gia để đạt huy chương vàng Siêu trí nhớ thế giới diễn ra tại Ấn Độ. Đặc biệt, thành tích của cô còn phá được kỷ lục thế giới.
Trước đó, Đặng Ngọc Phương Trinh giúp tuyển Việt Nam đoạt giải 4 tại giải vô địch trí nhớ châu Á - Thái Bình Dương và vào Top 10 Siêu trí nhớ thế giới 2019.
Đặng Ngọc Phương Trinh và chị gái Đặng Thu Hiền cũng là cặp chị em được mệnh danh là “siêu sao trí nhớ Việt Nam” vì vượt qua gần 100 đối thủ để đoạt giải quán quân và á quân cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2009.
Đánh giá về đội tuyển Việt Nam tại Siêu trí nhớ thế giới 2025, ông Jerome Hoarau - Chủ tịch Hội đồng Thể thao trí tuệ Pháp cho rằng các vận động viên Việt Nam thể hiện được sự cân bằng rất cần thiết giữa nhiệt huyết, sự điềm tĩnh và tinh thần khiêm tốn.
Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Mỹ, ông John Graham nhận định giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025 tại Việt Nam là một trong những giải đấu được tổ chức bài bản và chuẩn bị tốt nhất mà ông từng trải nghiệm.
Từ thành công vang dội của giải đấu, Chủ tịch cuộc thi đã trao cờ đăng cai cho Việt Nam tiếp tục là nước chủ nhà của Siêu trí nhớ Thế giới năm 2026.
Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới (WMC) được sáng lập vào năm 1991 bởi Tony Buzan và Raymond Keene, WMC là giải đấu lâu đời và uy tín nhất thế giới về siêu trí nhớ. Giải đấu nhằm tôn vinh khả năng giới hạn của não bộ con người và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trí tuệ toàn cầu.
Sự kiện do Tổ chức Siêu Trí nhớ Việt Nam, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và Tập đoàn Tâm Trí Lực phối hợp tổ chức, dưới sự giám sát của Hội đồng Trọng tài Quốc tế (GOMSA).
Nữ sinh giành học bổng 8 tỉ đồng với dự án nón lá Làng ChuôngGiáo dục - 1 ngày trước
Vỡ òa khi nhận email lúc 5 giờ sáng, Nguyễn Bùi Hoa Ngân, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách 7% sinh viên được nhận vào Colby College (Mỹ) cùng suất học bổng toàn phần trị giá lên đến 8 tỉ đồng.
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội.
Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng NhìGiáo dục - 2 ngày trước
Em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á năm 2025.
Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viênGiáo dục - 3 ngày trước
Không chỉ thể hiện sự quan sát tinh tế hiếm thấy ở học sinh tiểu học mà điều khiến nhiều người dừng lại lâu hơn chính là lời phê đầy yêu thương của cô giáo.
Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ 'bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài không được công nhận'Giáo dục - 3 ngày trước
Bộ GD&ĐT thông tin, trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo nước ngoài, bằng không đủ điều kiện công nhận.
Hội thi 'Sứ giả nhân ái Everest' sân chơi cho trẻ 5 - 6 tuổiGiáo dục - 3 ngày trước
Hội thi "Sứ giả nhân ái" do Hệ thống giáo dục Everest Schools tổ chức đã trở lại, hứa hẹn là một trong những sự kiện nghệ thuật, giáo dục đáng chú ý nhất dành cho trẻ mầm non Hà Nội những tháng cuối năm.
10X Việt đạt thạc sĩ xuất sắc nhờ hỗ trợ từ ChatGPT 'giải thích như trẻ 5 tuổi'Giáo dục - 4 ngày trước
Bùi Thành Việt, 10X Việt tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Đại học Bristol (Anh), chia sẻ bí quyết học tận dụng ChatGPT giải thích kiến thức phức tạp “như trẻ 5 tuổi”.
Một đại học tuyên bố tất cả thí sinh trúng tuyển 2026 đều nhận học bổng 90 triệuGiáo dục - 5 ngày trước
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) vừa công bố phương án tuyển sinh 2026 với 5 phương thức và quỹ học bổng hơn 111 tỷ đồng. Nhà trường cho biết mọi thí sinh nhập học đều được nhận học bổng tối thiểu 90 triệu đồng/suất.
TPHCM: Khắc phục tình trạng gây áp lực điểm số lên học sinh và giáo viênGiáo dục - 5 ngày trước
Yêu cầu này được Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo tại hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I, năm học 2025-2026.
Từ 2026 sẽ có một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốcGiáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Giáo dục với nhiều điều chỉnh. Trong đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc.
Công an xã giúp học sinh 'chưa ngoan' bằng chương trình đọc sách ý nghĩaGiáo dục
GĐXH - Tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), một mô hình giáo dục đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh, mỗi tuần, cha mẹ đưa con có dấu hiệu vi phạm pháp luật lên Công an xã để… đọc sách, xem video tuyên truyền và viết thu hoạch.