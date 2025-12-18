Từ 1/1/2026, nhóm sinh viên nào được hưởng 800.000 đồng/người/tháng?

HĐND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 – 2030.

Theo Nghị quyết đối tượng áp dụng bao gồm:

- Người học thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang theo học chương trình đào tạo đối với ngành nghề quy định tại Nghị quyết này trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quản lý, thực hiện chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ, sinh viên theo học các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng 800.000 đồng/người/tháng. Ảnh minh họa: TL

Chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng trên như sau:

- Đối tượng: Người học tốt nghiệp trung học phổ thông theo học trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy văn bằng thứ nhất đối với các ngành nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được quy định tại Phụ lục kèm theo nghị quyết này.

- Nguyên tắc, điều kiện: Người học dưới 25 tuổi tính đến thời điểm nhập học có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Phú Thọ cấp. Người học thuộc đối tượng không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí theo quy định của Chính phủ thì không được hưởng chính sách theo Nghị quyết này.

- Mức hỗ trợ: 800.000 đồng/người học/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: Theo chương trình đào tạo và thời gian thực học nhưng không quá 20 tháng đối với người học trình độ trung cấp; không quá 30 tháng đối với người học trình độ cao đẳng.

Theo Nghị quyết nêu trên, toàn bộ sinh viên khi đang học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND được hưởng 800.000 đồng/người/tháng từ 01/01/2026 từ ngân sách Nhà nước.

Lưu ý: Sinh viên dưới 25 tuổi tính đến thời điểm nhập học có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Phú Thọ cấp.

Sinh viên thuộc đối tượng không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí theo quy định của Chính phủ thì không được hưởng chính sách theo Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND.