Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Từ 1/1/2026, nhóm sinh viên nào được hưởng 800.000 đồng/người/tháng?

Thứ năm, 14:19 18/12/2025 | Giáo dục
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ, sinh viên dưới 25 tuổi theo học các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy văn bằng thứ nhất trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng 800.000 đồng/người/tháng.

HĐND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 – 2030.

Theo Nghị quyết đối tượng áp dụng bao gồm:

- Người học thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang theo học chương trình đào tạo đối với ngành nghề quy định tại Nghị quyết này trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quản lý, thực hiện chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Từ 1/1/2026, nhóm sinh viên nào được hưởng 800.000 đồng/người/tháng? - Ảnh 1.

Theo Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ, sinh viên theo học các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng 800.000 đồng/người/tháng. Ảnh minh họa: TL

Chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng trên như sau:

- Đối tượng: Người học tốt nghiệp trung học phổ thông theo học trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy văn bằng thứ nhất đối với các ngành nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được quy định tại Phụ lục kèm theo nghị quyết này.

- Nguyên tắc, điều kiện: Người học dưới 25 tuổi tính đến thời điểm nhập học có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Phú Thọ cấp. Người học thuộc đối tượng không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí theo quy định của Chính phủ thì không được hưởng chính sách theo Nghị quyết này.

- Mức hỗ trợ: 800.000 đồng/người học/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: Theo chương trình đào tạo và thời gian thực học nhưng không quá 20 tháng đối với người học trình độ trung cấp; không quá 30 tháng đối với người học trình độ cao đẳng.

Theo Nghị quyết nêu trên, toàn bộ sinh viên khi đang học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND được hưởng 800.000 đồng/người/tháng từ 01/01/2026 từ ngân sách Nhà nước.

Lưu ý: Sinh viên dưới 25 tuổi tính đến thời điểm nhập học có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Phú Thọ cấp.

Sinh viên thuộc đối tượng không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí theo quy định của Chính phủ thì không được hưởng chính sách theo Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Một đại học tuyên bố tất cả thí sinh trúng tuyển 2026 đều nhận học bổng 90 triệu

Một đại học tuyên bố tất cả thí sinh trúng tuyển 2026 đều nhận học bổng 90 triệu

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

Học bổng HaUI 2025: Gần 9,5 tỷ đồng chắp cánh ước mơ cho sinh viên xuất sắc K20

Học bổng HaUI 2025: Gần 9,5 tỷ đồng chắp cánh ước mơ cho sinh viên xuất sắc K20

Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo

Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo

Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượng

Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượng

Cùng chuyên mục

Tết Dương lịch 2026, học sinh cả nước được nghỉ ngày nào?

Tết Dương lịch 2026, học sinh cả nước được nghỉ ngày nào?

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là thông tin về kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước.

Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khỏe nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị bạn đánh hội đồng

Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khỏe nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị bạn đánh hội đồng

Giáo dục - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Lim (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị đánh hội đồng, Hiệu trưởng trường cho biết công an đã vào cuộc điều tra. Gia đình đã đưa nữ sinh đi khám bệnh tại Hà Nội, sức khỏe không có dấu hiệu bất thường.

Học sinh phổ thông sắp học AI: Bộ GD-ĐT hé lộ khung nội dung mới

Học sinh phổ thông sắp học AI: Bộ GD-ĐT hé lộ khung nội dung mới

Giáo dục - 1 ngày trước

Học sinh từ tiểu học đến THPT sẽ được tiếp cận AI ra sao? Khung giáo dục AI thí điểm của Bộ GD-ĐT vừa được công bố có gì đáng chú ý?

'Thần đồng' Việt vừa giành huy chương vàng 'Siêu trí nhớ thế giới' là ai?

'Thần đồng' Việt vừa giành huy chương vàng 'Siêu trí nhớ thế giới' là ai?

Giáo dục - 2 ngày trước

Giải vô địch "Siêu trí nhớ thế giới" lần thứ 34 ghi nhận thành tích 1 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng từ các thí sinh Việt Nam.

Nữ sinh giành học bổng 8 tỉ đồng với dự án nón lá Làng Chuông

Nữ sinh giành học bổng 8 tỉ đồng với dự án nón lá Làng Chuông

Giáo dục - 3 ngày trước

Vỡ òa khi nhận email lúc 5 giờ sáng, Nguyễn Bùi Hoa Ngân, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách 7% sinh viên được nhận vào Colby College (Mỹ) cùng suất học bổng toàn phần trị giá lên đến 8 tỉ đồng.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội.

Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Giáo dục - 5 ngày trước

Em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á năm 2025.

Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

Giáo dục - 5 ngày trước

Không chỉ thể hiện sự quan sát tinh tế hiếm thấy ở học sinh tiểu học mà điều khiến nhiều người dừng lại lâu hơn chính là lời phê đầy yêu thương của cô giáo.

Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ 'bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài không được công nhận'

Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ 'bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài không được công nhận'

Giáo dục - 6 ngày trước

Bộ GD&ĐT thông tin, trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo nước ngoài, bằng không đủ điều kiện công nhận.

Hội thi 'Sứ giả nhân ái Everest' sân chơi cho trẻ 5 - 6 tuổi

Hội thi 'Sứ giả nhân ái Everest' sân chơi cho trẻ 5 - 6 tuổi

Giáo dục - 6 ngày trước

Hội thi "Sứ giả nhân ái" do Hệ thống giáo dục Everest Schools tổ chức đã trở lại, hứa hẹn là một trong những sự kiện nghệ thuật, giáo dục đáng chú ý nhất dành cho trẻ mầm non Hà Nội những tháng cuối năm.

Xem nhiều

Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

Giáo dục

Không chỉ thể hiện sự quan sát tinh tế hiếm thấy ở học sinh tiểu học mà điều khiến nhiều người dừng lại lâu hơn chính là lời phê đầy yêu thương của cô giáo.

Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khỏe nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị bạn đánh hội đồng

Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khỏe nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị bạn đánh hội đồng

Giáo dục
Tết Dương lịch 2026, học sinh cả nước được nghỉ ngày nào?

Tết Dương lịch 2026, học sinh cả nước được nghỉ ngày nào?

Giáo dục
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Giáo dục
'Thần đồng' Việt vừa giành huy chương vàng 'Siêu trí nhớ thế giới' là ai?

'Thần đồng' Việt vừa giành huy chương vàng 'Siêu trí nhớ thế giới' là ai?

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top