Nữ sinh giành học bổng 8 tỉ đồng với dự án nón lá Làng Chuông

Phút giây hạnh phúc vỡ òa

Rạng sáng ngày 11/12, trong không khí tĩnh lặng của ký túc xá, một tiếng hét vui mừng đã phá tan sự im lặng. Đó là khoảnh khắc Nguyễn Bùi Hoa Ngân đọc được email thông báo trúng tuyển từ ngôi trường mơ ước, Colby College, tốp 24 của Mỹ.

Nguyễn Bùi Hoa Ngân, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa giành học bổng toàn phần từ Colby College trị giá 8 tỉ đồng. Ảnh: NVCC

“Em bất ngờ và hạnh phúc đến bật khóc”, Ngân chia sẻ. Trước đó, do lo sợ Ngân mất ngủ vì chờ kết quả, các bạn cùng phòng đã “tịch thu” điện thoại của Ngân. Nhưng khi tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng, cô nữ sinh không thể chờ đợi thêm. “Nhận được tin, em đã hét lớn khiến cả phòng tỉnh giấc. Nhưng mọi người đều vui và chúc mừng em. Em gọi cho mẹ 5 cuộc điện thoại, mẹ mới nghe máy vì quá sớm”, Ngân xúc động kể lại.

Hồ sơ “khủng” và dự án khởi nghiệp độc đáo

Để chinh phục được hội đồng tuyển sinh của Colby College, một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ, Hoa Ngân đã chuẩn bị bộ hồ sơ vô cùng ấn tượng: Điểm trung bình (3 năm): 9.6; điểm SAT: 1540/1600; hoạt động ngoại khóa nổi bật: Trưởng ban tổ chức nhiều dự án và đặc biệt là nhà sáng lập một dự án khởi nghiệp mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Dự án tâm huyết của Ngân bắt nguồn từ chính tình yêu với quê hương, phát triển làng nghề nón lá Chuông truyền thống dưới góc nhìn kinh tế tài chính. Dưới sự hướng dẫn của TS Lương Xuân Dương, Trường Đại học Lao động Xã hội, nhóm của Ngân không chỉ tôn vinh văn hóa mà còn tạo ra những giá trị bền vững. Dự án gây quỹ thành công 30 triệu đồng để hỗ trợ các nghệ nhân. Tổ chức hơn 3 tour trải nghiệm làm nón cho du khách. Công bố một bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế (IOSR-JHSS).

Bài luận sâu sắc về sức mạnh của sự lắng nghe

Điểm nhấn trong hồ sơ của Ngân còn là bài luận cá nhân sâu sắc. Em viết về một lần bị mất giọng khi đang điều hành dự án và nhận ra giá trị của việc lắng nghe. Trải nghiệm này đã giúp Ngân thay đổi hoàn toàn quan niệm về vai trò của một người lãnh đạo - từ một người luôn “ôm” việc thành một người biết lắng nghe, tôn trọng và trao quyền cho các thành viên.

Nhóm của Ngân trong dự án nón lá làng Chuông. Ảnh: NVCC

Thành công của Ngân không thể thiếu sự đồng hành của ba người thầy cô đặc biệt: thầy Nguyễn Công Việt Hưng (Toán), cô Phạm Hoài Thu (Vật lí), và thầy Đặng Ngọc Khương (Ngữ văn). Chính những lá thư giới thiệu tâm huyết từ các thầy cô đã góp phần quan trọng giúp hồ sơ của Ngân trở nên khác biệt. Trong đó, thầy Hưng viết về cô học trò đầu tiên nhận điểm môn Toán tuyệt đối, 10.0. Thầy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cô học trò nhỏ và trong đầu luôn hàng trăm câu hỏi vì sao. Cô Thu là người đã đưa Ngân từ sợ môn Vật lí đến yêu Vật lí. Thầy Khương đưa Ngân đến với những giá trị nhân văn, văn hóa nguồn cội của dân tộc. Một điểm làm nên sự khác biệt nữa của Ngân chính là em đã sáng tác 5 bài thơ về nón lá làng Chuông bằng tiếng Việt và dịch ra tiếng Anh, 1 MV hát về quan họ và quan trọng hơn là hành trình của bản thân để có một chiếc nón lá mang dấu ấn đặc trưng của người con gái Việt Nam.

Với kết quả mỹ mãn từ Colby College, Ngân đã quyết định rút hồ sơ ở 9 trường đại học khác mà em đã nộp. “Em muốn nhường lại cơ hội cho các bạn khác”, Ngân chia sẻ.

Trước mắt, mục tiêu của cô nữ sinh tài năng là hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào nguyện vọng 1 - Trường Đại học Ngoại thương, chuẩn bị hành trang vững chắc cho hành trình du học vào tháng 8 tới.