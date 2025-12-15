Nữ sinh giành học bổng 8 tỉ đồng với dự án nón lá Làng Chuông
Vỡ òa khi nhận email lúc 5 giờ sáng, Nguyễn Bùi Hoa Ngân, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách 7% sinh viên được nhận vào Colby College (Mỹ) cùng suất học bổng toàn phần trị giá lên đến 8 tỉ đồng.
Phút giây hạnh phúc vỡ òa
Rạng sáng ngày 11/12, trong không khí tĩnh lặng của ký túc xá, một tiếng hét vui mừng đã phá tan sự im lặng. Đó là khoảnh khắc Nguyễn Bùi Hoa Ngân đọc được email thông báo trúng tuyển từ ngôi trường mơ ước, Colby College, tốp 24 của Mỹ.
“Em bất ngờ và hạnh phúc đến bật khóc”, Ngân chia sẻ. Trước đó, do lo sợ Ngân mất ngủ vì chờ kết quả, các bạn cùng phòng đã “tịch thu” điện thoại của Ngân. Nhưng khi tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng, cô nữ sinh không thể chờ đợi thêm. “Nhận được tin, em đã hét lớn khiến cả phòng tỉnh giấc. Nhưng mọi người đều vui và chúc mừng em. Em gọi cho mẹ 5 cuộc điện thoại, mẹ mới nghe máy vì quá sớm”, Ngân xúc động kể lại.
Hồ sơ “khủng” và dự án khởi nghiệp độc đáo
Để chinh phục được hội đồng tuyển sinh của Colby College, một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ, Hoa Ngân đã chuẩn bị bộ hồ sơ vô cùng ấn tượng: Điểm trung bình (3 năm): 9.6; điểm SAT: 1540/1600; hoạt động ngoại khóa nổi bật: Trưởng ban tổ chức nhiều dự án và đặc biệt là nhà sáng lập một dự án khởi nghiệp mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.
Dự án tâm huyết của Ngân bắt nguồn từ chính tình yêu với quê hương, phát triển làng nghề nón lá Chuông truyền thống dưới góc nhìn kinh tế tài chính. Dưới sự hướng dẫn của TS Lương Xuân Dương, Trường Đại học Lao động Xã hội, nhóm của Ngân không chỉ tôn vinh văn hóa mà còn tạo ra những giá trị bền vững. Dự án gây quỹ thành công 30 triệu đồng để hỗ trợ các nghệ nhân. Tổ chức hơn 3 tour trải nghiệm làm nón cho du khách. Công bố một bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế (IOSR-JHSS).
Bài luận sâu sắc về sức mạnh của sự lắng nghe
Điểm nhấn trong hồ sơ của Ngân còn là bài luận cá nhân sâu sắc. Em viết về một lần bị mất giọng khi đang điều hành dự án và nhận ra giá trị của việc lắng nghe. Trải nghiệm này đã giúp Ngân thay đổi hoàn toàn quan niệm về vai trò của một người lãnh đạo - từ một người luôn “ôm” việc thành một người biết lắng nghe, tôn trọng và trao quyền cho các thành viên.
Thành công của Ngân không thể thiếu sự đồng hành của ba người thầy cô đặc biệt: thầy Nguyễn Công Việt Hưng (Toán), cô Phạm Hoài Thu (Vật lí), và thầy Đặng Ngọc Khương (Ngữ văn). Chính những lá thư giới thiệu tâm huyết từ các thầy cô đã góp phần quan trọng giúp hồ sơ của Ngân trở nên khác biệt. Trong đó, thầy Hưng viết về cô học trò đầu tiên nhận điểm môn Toán tuyệt đối, 10.0. Thầy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cô học trò nhỏ và trong đầu luôn hàng trăm câu hỏi vì sao. Cô Thu là người đã đưa Ngân từ sợ môn Vật lí đến yêu Vật lí. Thầy Khương đưa Ngân đến với những giá trị nhân văn, văn hóa nguồn cội của dân tộc. Một điểm làm nên sự khác biệt nữa của Ngân chính là em đã sáng tác 5 bài thơ về nón lá làng Chuông bằng tiếng Việt và dịch ra tiếng Anh, 1 MV hát về quan họ và quan trọng hơn là hành trình của bản thân để có một chiếc nón lá mang dấu ấn đặc trưng của người con gái Việt Nam.
Với kết quả mỹ mãn từ Colby College, Ngân đã quyết định rút hồ sơ ở 9 trường đại học khác mà em đã nộp. “Em muốn nhường lại cơ hội cho các bạn khác”, Ngân chia sẻ.
Trước mắt, mục tiêu của cô nữ sinh tài năng là hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào nguyện vọng 1 - Trường Đại học Ngoại thương, chuẩn bị hành trang vững chắc cho hành trình du học vào tháng 8 tới.
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội.
Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng NhìGiáo dục - 1 ngày trước
Em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á năm 2025.
Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viênGiáo dục - 2 ngày trước
Không chỉ thể hiện sự quan sát tinh tế hiếm thấy ở học sinh tiểu học mà điều khiến nhiều người dừng lại lâu hơn chính là lời phê đầy yêu thương của cô giáo.
Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ 'bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài không được công nhận'Giáo dục - 2 ngày trước
Bộ GD&ĐT thông tin, trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo nước ngoài, bằng không đủ điều kiện công nhận.
Hội thi 'Sứ giả nhân ái Everest' sân chơi cho trẻ 5 - 6 tuổiGiáo dục - 3 ngày trước
Hội thi "Sứ giả nhân ái" do Hệ thống giáo dục Everest Schools tổ chức đã trở lại, hứa hẹn là một trong những sự kiện nghệ thuật, giáo dục đáng chú ý nhất dành cho trẻ mầm non Hà Nội những tháng cuối năm.
10X Việt đạt thạc sĩ xuất sắc nhờ hỗ trợ từ ChatGPT 'giải thích như trẻ 5 tuổi'Giáo dục - 3 ngày trước
Bùi Thành Việt, 10X Việt tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Đại học Bristol (Anh), chia sẻ bí quyết học tận dụng ChatGPT giải thích kiến thức phức tạp “như trẻ 5 tuổi”.
Một đại học tuyên bố tất cả thí sinh trúng tuyển 2026 đều nhận học bổng 90 triệuGiáo dục - 4 ngày trước
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) vừa công bố phương án tuyển sinh 2026 với 5 phương thức và quỹ học bổng hơn 111 tỷ đồng. Nhà trường cho biết mọi thí sinh nhập học đều được nhận học bổng tối thiểu 90 triệu đồng/suất.
TPHCM: Khắc phục tình trạng gây áp lực điểm số lên học sinh và giáo viênGiáo dục - 4 ngày trước
Yêu cầu này được Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo tại hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I, năm học 2025-2026.
Từ 2026 sẽ có một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốcGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Giáo dục với nhiều điều chỉnh. Trong đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc.
Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị đánh hội đồngGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đang xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT Lương Thế Vinh bị đánh hội đồng.
Công an xã giúp học sinh 'chưa ngoan' bằng chương trình đọc sách ý nghĩaGiáo dục
GĐXH - Tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), một mô hình giáo dục đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh, mỗi tuần, cha mẹ đưa con có dấu hiệu vi phạm pháp luật lên Công an xã để… đọc sách, xem video tuyên truyền và viết thu hoạch.