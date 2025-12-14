Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Chủ nhật, 07:18 14/12/2025 | Giáo dục
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội.

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội có thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của các đơn vị, trường học trên địa bàn.

Theo đó, thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở GD&ĐT; các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là 1 ngày (ngày 1/1/2026, thứ Năm).

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày. Ảnh minh họa: THPD

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông báo về kế hoạch lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 như sau: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 5 ngày theo quy định gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai 16/2/2026 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của trường; bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết theo quy định; tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh - sinh viên thực hiện 2 nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng; thực hiện nghiêm túc công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ...

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do UBND TP Hà Nội ban hành, học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2026; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác sẽ được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026

Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026

Trường đại học đầu tiên chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Trường đại học đầu tiên chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 sắp tới của học sinh cả nước

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 sắp tới của học sinh cả nước

Cùng chuyên mục

Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Giáo dục - 17 giờ trước

Em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á năm 2025.

Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

Giáo dục - 1 ngày trước

Không chỉ thể hiện sự quan sát tinh tế hiếm thấy ở học sinh tiểu học mà điều khiến nhiều người dừng lại lâu hơn chính là lời phê đầy yêu thương của cô giáo.

Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ 'bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài không được công nhận'

Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ 'bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài không được công nhận'

Giáo dục - 1 ngày trước

Bộ GD&ĐT thông tin, trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo nước ngoài, bằng không đủ điều kiện công nhận.

Hội thi 'Sứ giả nhân ái Everest' sân chơi cho trẻ 5 - 6 tuổi

Hội thi 'Sứ giả nhân ái Everest' sân chơi cho trẻ 5 - 6 tuổi

Giáo dục - 1 ngày trước

Hội thi "Sứ giả nhân ái" do Hệ thống giáo dục Everest Schools tổ chức đã trở lại, hứa hẹn là một trong những sự kiện nghệ thuật, giáo dục đáng chú ý nhất dành cho trẻ mầm non Hà Nội những tháng cuối năm.

10X Việt đạt thạc sĩ xuất sắc nhờ hỗ trợ từ ChatGPT 'giải thích như trẻ 5 tuổi'

10X Việt đạt thạc sĩ xuất sắc nhờ hỗ trợ từ ChatGPT 'giải thích như trẻ 5 tuổi'

Giáo dục - 2 ngày trước

Bùi Thành Việt, 10X Việt tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Đại học Bristol (Anh), chia sẻ bí quyết học tận dụng ChatGPT giải thích kiến thức phức tạp “như trẻ 5 tuổi”.

Một đại học tuyên bố tất cả thí sinh trúng tuyển 2026 đều nhận học bổng 90 triệu

Một đại học tuyên bố tất cả thí sinh trúng tuyển 2026 đều nhận học bổng 90 triệu

Giáo dục - 3 ngày trước

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) vừa công bố phương án tuyển sinh 2026 với 5 phương thức và quỹ học bổng hơn 111 tỷ đồng. Nhà trường cho biết mọi thí sinh nhập học đều được nhận học bổng tối thiểu 90 triệu đồng/suất.

TPHCM: Khắc phục tình trạng gây áp lực điểm số lên học sinh và giáo viên

TPHCM: Khắc phục tình trạng gây áp lực điểm số lên học sinh và giáo viên

Giáo dục - 3 ngày trước

Yêu cầu này được Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo tại hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I, năm học 2025-2026.

Từ 2026 sẽ có một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc

Từ 2026 sẽ có một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Giáo dục với nhiều điều chỉnh. Trong đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị đánh hội đồng

Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị đánh hội đồng

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đang xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT Lương Thế Vinh bị đánh hội đồng.

Nghề nào trả lương cao nhất cho sinh viên mới ra trường?

Nghề nào trả lương cao nhất cho sinh viên mới ra trường?

Giáo dục - 4 ngày trước

Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng các vị trí kinh doanh, bán hàng, sản xuất và dịch vụ khách hàng, ngành cao nhất được trả lương trên 50,8 triệu đồng/tháng.

Xem nhiều

Công an xã giúp học sinh 'chưa ngoan' bằng chương trình đọc sách ý nghĩa

Công an xã giúp học sinh 'chưa ngoan' bằng chương trình đọc sách ý nghĩa

Giáo dục

GĐXH - Tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), một mô hình giáo dục đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh, mỗi tuần, cha mẹ đưa con có dấu hiệu vi phạm pháp luật lên Công an xã để… đọc sách, xem video tuyên truyền và viết thu hoạch.

Trường thiếu giáo viên Tiếng Anh, phụ huynh lo con 'lấy đâu ra kiến thức để làm bài' thi học kỳ

Trường thiếu giáo viên Tiếng Anh, phụ huynh lo con 'lấy đâu ra kiến thức để làm bài' thi học kỳ

Giáo dục
Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

Giáo dục
Những ngành học ít lỗi thời, không sợ thất nghiệp trong 5 năm tới

Những ngành học ít lỗi thời, không sợ thất nghiệp trong 5 năm tới

Giáo dục
Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị đánh hội đồng

Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị đánh hội đồng

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top