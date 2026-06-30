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'Bao Công điển trai nhất màn ảnh': Yêu duy nhất một người, hôn nhân đẹp như phim

Thứ ba, 07:00 30/06/2026 | Thế giới showbiz

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, giàu có và nổi tiếng nhưng nam diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chỉ chung tình với một người duy nhất.

Lục Nghị được mệnh danh là " Bao Công đẹp trai nhất màn ảnh" khi tham gia bộ phim truyền hình Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên . Vốn là nam thần sở hữu vẻ bề ngoài điển trai, cao ráo, vì thế khi vào vai Bao Công, phải bôi đen da nhưng Lục Nghị vẫn khiến khán giả say đắm với ngoại hình chuẩn thư sinh của mình.

Nam thần đa tài của màn ảnh Hoa ngữ

Lục Nghị sinh năm 1976 tại Thượng Hải. Anh bén duyên với nghệ thuật từ khi mới được 5 tuổi trong phim điện ảnh Tuyền Thủy Đinh Đông của đạo diễn Thạch Hiểu Hoa. Sau khi xuất sắc thi đỗ vào Học viện Hý kịch Thượng Hải và góp mặt trong bộ phim Huyết sắc đồng tâm (1995), anh bắt đầu được khán giả nhớ mặt.

Năm 1998 anh vào vai Tiêu Đồng trong bộ phim Không thể nhắm mắt. Vai diễn này giúp Lục Nghị giành được giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại giải Kim Ưng thứ 18.

Danh tiếng của Lục Nghị được nhiều người biết tới hơn khi anh được chọn vào vai Bao Công trong bộ phim truyền hình Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 2 (2001). Hình ảnh một Bao Chửng điển trai, nghĩa khí và nam tính đã giúp Lục Nghị nổi tiếng tại châu Á. Đến nay, nhiều khán giả vẫn xem Lục Nghị là "Bao Công đẹp trai nhất trên màn ảnh nhỏ".

Lục Nghị được mệnh danh là "Bao Công đẹp trai nhất màn ảnh".

Năm 2002, Lục Nghị lọt top 10 nam diễn viên xuất sắc của đài truyền hình Trung Quốc - CCTV. Sau nhiều năm làm nghề, Lục Nghị vẫn là một trong những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ với nhiều giải thưởng điện ảnh trong sự nghiệp.

Ngoài điện ảnh, Lục Nghị cũng hoạt động trong lĩnh vực ca hát và có một số giải thưởng. Trong mắt người hâm mộ, nam diễn viên sinh năm 1976 là nghệ sĩ toàn tài vừa có sắc, vừa có năng lực. Anh nhiều lần có mặt trong danh sách những nam nghệ sĩ được khao khát nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Hôn nhân son sắt suốt 2 thập kỷ

Bên cạnh sự nghiệp, Lục Nghị còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đẹp hơn cả trên phim. Chuyện tình của anh được khán giả ví như truyện cổ tích có thật ở làng giải trí Hoa ngữ.

Là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ nhưng Lục Nghị lại chỉ chung tình với một người duy nhất, nữ diễn viên Bào Lôi. Cặp đôi quen nhau khi còn là sinh viên của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Lục Nghị chủ động theo đuổi cô bạn học sau khi trúng tiếng sét ái tình.

Sau khi đã nổi tiếng, tình cảm giữa hai người vẫn chẳng nhạt phai. Bất chấp những cám dỗ của làng giải trí, Lục Nghị vẫn xem Bào Lôi là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh.

Lục Nghị kết hôn với Bào Lôi, mối tình đầu của anh từ thời sinh viên.

Sau 9 năm hò hẹn, cặp đôi làm đám cưới vào năm 2005 và sinh được hai con gái. Từ khi kết hôn, Bào Lôi chủ động rút khỏi làng giải trí để trở thành hậu phương của chồng. Trên trang cá nhân, Bào Lôi và Lục Nghị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Lục Nghị cũng là "đại gia ngầm" khi sở hữu căn biệt thự rộng lớn và rất nhiều xe sang. Anh từng mua một chiếc siêu xe mà ở Trung Quốc chỉ bán 50 chiếc để làm quà tặng vợ.

Tổ ấm viên mãn của nam diễn viên.

Dù hoạt động trong làng giải trí hơn 20 năm và tiếp xúc với nhiều "bóng hồng" xinh đẹp, Lục Nghị chưa bao giờ dính tin đồn tình cảm.

Lục Nghị được biết đến là người chồng yêu vợ chiều con, luôn dành thời gian cho gia đình. Chính bởi vậy, tài tử còn được nhiều khán giả gọi là “ông chồng quốc dân”, “ông bố mẫu mực” của showbiz Hoa ngữ.

Từng chia sẻ về hôn nhân, Lục Nghị cho biết anh luôn trân trọng sự hi sinh của vợ vì hạnh phúc gia đình còn Bào Lôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Đó là bí quyết giúp mối quan hệ của họ kéo dài hơn 20 năm.

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