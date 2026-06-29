Sinh (Quang Sự) bị 'em rể hờ' xịt hơi cay, Diệu (Quỳnh Châu) tuyên bố đã ly hôn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", sau khi bị mất 15 chỉ vàng, cả Sinh (Quang Sự), em gái - Vân (Ngọc Huyền) đều xót của. Vân trách tại anh trai dại gái, cho chị Diệu vay tận 15 chỉ vàng. Ngược lại, Sinh cũng cho rằng em gái dại trai khi dính vào tên Hoàng (Mạnh Hưng).

Sau cả ngày dài không tìm được Hoàng, Sinh dự định hôm sau sẽ đưa Vân ra công an, hai anh em cùng trình báo. Nghe vậy, Vân hốt hoảng lo cho người yêu của mình có khả năng bị bắt. "Anh muốn em rể tương lai của anh bị đi tù à?" - Vân lo lắng. Tuy nhiên, Sinh vẫn tin Hoàng là kẻ xấu nên muốn cho hắn ta chừa.

Sinh và em gái mâu thuẫn vì chuyện bị mất 15 chỉ vàng. Ảnh VTV

Sinh vẫn không bỏ cuộc. May mắn là anh đã tìm được cậu "em rể hờ". Vì chưa ra mắt nên lúc vừa gặp, Hoàng chưa biết Sinh chính là anh trai của bạn gái mình. Sau khi Sinh giới thiệu, hắn ta nhanh tay xịt hơi cay vào mặt anh vợ tương lai để tẩu thoát.

Sinh tìm được Hoàng nhưng lại bị xịt hơi cay vào mặt. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Đăng (Chí Trung) cho rằng vợ chồng Diệu (Quỳnh Châu) cãi nhau nên con gái mới hẹn về nhà 3 bố con cùng nhậu để ôn lại kỷ niệm. Trong bữa ăn vui vẻ, ông Đăng nghĩ mình sướng nhất đời vì có hai cô con gái uống bia cùng.

"Nhân tiện đây con cũng muốn thông báo với bố và chị một tin: Con ly hôn rồi", Diệu đột ngột đứng lên tuyên bố dõng dạc cùng nụ cười tươi trên môi trong sự ngỡ ngàng của bố và chị gái.

Tập 19 "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 29/6 trên VTV3.

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