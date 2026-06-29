Khuê đã dần hồi phục, Cương bị đề nghị cho thôi học

Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 phim "Phía bên kia thành phố", bác sĩ thông báo Khuê đã có dấu hiệu hồi phục, sau khi nghe tin này mẹ của Khuê mừng rơi nước mắt. Cương cũng mừng rỡ vô cùng nhưng vẫn chỉ biết đứng từ xa thầm cảm ơn thằng bạn.

Mẹ của Khuê rơi nước mắt vui mừng khi nghe thông báo con trai có dấu hiệu hồi phục. Ảnh VTV

Trong khi đó, Cương trở lại trường và tất nhiên không thể tránh khỏi những ánh mắt soi xét, những lời miệt thị từ bạn bè đặc biệt là từ nhóm của Thái. Tuy nhiên, Tiến đã ở cạnh bảo vệ cậu bạn.

"Cảm giác như thế nào khi mà bị cả lớp nhìn như tội phạm hả bạn? Sướng không?", nhóm của Thái cười cợt Cương.

Cương bị bạn cùng lớp miệt thị. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, một cuộc họp phụ huynh đã diễn ra giữa ban giám hiệu nhà trường và ban phụ huynh lớp để xử lý trường hợp của Cương. Bố của Thái và mẹ của Tuyết Lan đều cho rằng việc làm của Cương là không thể chấp nhận buộc phải xử lý nghiêm bằng cách cho thôi học.

"Nếu nhà trường nhất quyết cho em Cương đến trường. Nhà trường có đảm bảo được an toàn cho tính mạng tất cả con em chúng tôi ngồi ở đây không? Nếu cháu không bỏ được thói hung hăng, côn đồ, gây họa cho những học sinh khác. Nhà trường có chịu trách nhiệm không? Sinh mạng của một con người không phải là trò đùa để chúng ta mang ra thử nghiệm", ông Thông nói.

Một số phụ huynh đưa ra yêu cầu phải buộc thôi học Cương. Ảnh VTV

Mẹ Tuyết Lan cũng đồng tình với ý kiến của bố Thái. Bà Nhung cho rằng không thể dung túng hành vi bạo lực trong nhà trường, bởi vì nó sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Dù là bảo vệ bạn, nhưng bạo lực là hành vi gây tổn thương nghiêm trọng cho người khác.

Tập 22 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng vào 21h ngày 29/6 trên VTV1.