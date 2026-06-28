Nam diễn viên - thuộc hạ thân cận của ông trùm ma túy trong 'Lửa trắng' là ai?

"Lửa trắng" do Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam hợp tác với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) sản xuất. "Lửa trắng" mở ra câu chuyện về một thế giới ngầm - nơi những loại ma túy mới len lỏi vào đời sống giới trẻ qua các cuộc vui. Đối diện với sự tinh vi và manh động của đường dây buôn bán ma túy này là những chiến sĩ cảnh sát phải chiến đấu không chỉ bằng nghiệp vụ, sự dũng cảm, mà còn bằng bản lĩnh, trí tuệ và khả năng chịu đựng những áp lực vô hình.