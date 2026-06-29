Lịch phát sóng trực tiếp vòng knock-out FIFA World Cup 2026 trên VTV

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Danh sách 32 đội góp mặt ở vòng knock-out gồm: Nam Phi, Canada, Brazil, Nhật Bản, Đức, Paraguay, Hà Lan, Morocco, Bờ Biển Ngà, Na Uy, Pháp, Thụy Điển, Mexico, Ecuador, Anh, Congo, Bỉ, Senegal, Mỹ, Bosnia and Herzegovina, Tây Ban Nha, Áo, Bồ Đào Nha, Croatia, Thụy Sĩ, Algeria, Australia, Ai Cập, Argentina, Cape Verde, Colombia, Ghana.



Theo kết quả phân nhánh, hàng loạt màn so tài đáng chú ý như: Bồ Đào Nha - Croatia, Tây Ban Nha - Áo, Anh - Congo, Pháp - Thụy Điển, Colombia - Ghana, Argentina - Cape Verde, Đức - Paraguay...

Lịch tường thuật trực tiếp vòng knock-out FIFA World Cup 2026 trên VTV như sau:

Thời gian Trận đấu Kênh Trực tiếp 29/6 - 02:00 Nam Phi - Canada VTV3, VTV6, VTV10 30/6 - 00:00 Brazil - Nhật Bản VTV3, VTV6, VTV9 30/6 - 03:30 Đức - Paraguay VTV3, VTV6, VTV10 30/6 - 08:00 Hà Lan - Morocco VTV3, VTV6, VTV9 1/7 - 00:00 Bờ Biển Ngà - Na Uy VTV3, VTV6, VTV10 1/7 - 04:00 Pháp - Thụy Điển VTV3, VTV6, VTV9 1/7 - 08:00 Mexico - Ecuador VTV3, VTV6, VTV9 1/7 - 23:00 Anh - CHDC Congo VTV3, VTV6, VTV9 2/7 - 03:00 Bỉ - Senegal VTV3, VTV6, VTV10 2/7 - 07:00 Mỹ - Bosnia and Herzegovina VTV3, VTV6, VTV9 3/7 - 02:00 Tây Ban Nha - Áo VTV3, VTV6, VTV9 3/7 - 06:00 Bồ Đào Nha - Croatia VTV3, VTV6, VTV10 3/7 - 10:00 Thụy Sĩ - Algeria VTV3, VTV6, VTV9 4/7 - 01:00 Australia - Ai Cập VTV3, VTV6, VTV10 4/7 - 05:00 Argentina - Cape Verde VTV3, VTV6, VTV9 4/7 - 08:30 Colombia - Ghana VTV3

Lịch phát sóng trực tiếp của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 trên VTV GĐXH - Toàn bộ các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.