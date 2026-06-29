Lịch phát sóng trực tiếp vòng knock-out FIFA World Cup 2026 trên VTV
GĐXH - Tất cả các trận đấu vòng knock-out FIFA World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Danh sách 32 đội góp mặt ở vòng knock-out gồm: Nam Phi, Canada, Brazil, Nhật Bản, Đức, Paraguay, Hà Lan, Morocco, Bờ Biển Ngà, Na Uy, Pháp, Thụy Điển, Mexico, Ecuador, Anh, Congo, Bỉ, Senegal, Mỹ, Bosnia and Herzegovina, Tây Ban Nha, Áo, Bồ Đào Nha, Croatia, Thụy Sĩ, Algeria, Australia, Ai Cập, Argentina, Cape Verde, Colombia, Ghana.
Theo kết quả phân nhánh, hàng loạt màn so tài đáng chú ý như: Bồ Đào Nha - Croatia, Tây Ban Nha - Áo, Anh - Congo, Pháp - Thụy Điển, Colombia - Ghana, Argentina - Cape Verde, Đức - Paraguay...
Lịch tường thuật trực tiếp vòng knock-out FIFA World Cup 2026 trên VTV như sau:
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh Trực tiếp
|29/6 - 02:00
|Nam Phi - Canada
|VTV3, VTV6, VTV10
|30/6 - 00:00
|Brazil - Nhật Bản
|VTV3, VTV6, VTV9
|30/6 - 03:30
|Đức - Paraguay
|VTV3, VTV6, VTV10
|30/6 - 08:00
|Hà Lan - Morocco
|VTV3, VTV6, VTV9
|1/7 - 00:00
|Bờ Biển Ngà - Na Uy
|VTV3, VTV6, VTV10
|1/7 - 04:00
|Pháp - Thụy Điển
|VTV3, VTV6, VTV9
|1/7 - 08:00
|Mexico - Ecuador
|VTV3, VTV6, VTV9
|1/7 - 23:00
|Anh - CHDC Congo
|VTV3, VTV6, VTV9
|2/7 - 03:00
|Bỉ - Senegal
|VTV3, VTV6, VTV10
|2/7 - 07:00
|Mỹ - Bosnia and Herzegovina
|VTV3, VTV6, VTV9
|3/7 - 02:00
|Tây Ban Nha - Áo
|VTV3, VTV6, VTV9
|3/7 - 06:00
|Bồ Đào Nha - Croatia
|VTV3, VTV6, VTV10
|3/7 - 10:00
|Thụy Sĩ - Algeria
|VTV3, VTV6, VTV9
|4/7 - 01:00
|Australia - Ai Cập
|VTV3, VTV6, VTV10
|4/7 - 05:00
|Argentina - Cape Verde
|VTV3, VTV6, VTV9
|4/7 - 08:30
|Colombia - Ghana
|VTV3
Khuê đã dần hồi phục, Cương bị đề nghị cho thôi họcXem - nghe - đọc - 49 phút trước
GĐXH - Cương mừng rỡ, chỉ biết đứng từ xa thầm cảm ơn Khuê, nhưng rồi sau đó lại phải đối diện với hình thức kỷ luật bị buộc thôi học.
Con gái lớn nhà NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý trong ngày đặc biệtGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - NSND Trịnh Kim Chi đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật con gái lớn - Võ Trịnh Khánh Ngân. Bước sang tuổi mới sau khi vừa kết thúc quãng đời sinh viên, Khánh Ngân được nhiều người khen ngợi nhan sắc trong trẻo và càng trưởng thành.
Sinh (Quang Sự) bị 'em rể hờ' xịt hơi cay, Diệu (Quỳnh Châu) tuyên bố đã ly hônXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sinh tìm tới gặp Hoàng để làm rõ vụ mất trộm 15 chỉ vàng, nhưng bất ngờ bị "em rể hờ" xịt hơi cay.
Thân thế mỹ nhân 23 tuổi người Myanmar vừa đăng quang Miss Multicultural World 2026Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Soe Myintzu Lwin - nhà thiết kế đến từ Myanmar vừa đăng quang Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026) trong đêm chung kết diễn ra tối 28/6 tại Hà Nội. Người đẹp Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh giành danh hiệu Á hậu 2 cùng hai giải thưởng phụ.
Nữ diễn viên chia tay cầu thủ Tiến Linh sau 3 tháng yêu: Tự mua nhà, mua xe, 32 tuổi vẫn chưa chồng conGiải trí - 19 giờ trước
Dù chưa lấy chồng sinh con nhưng tình cũ của cầu thủ Tiến Linh hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Lộ nghi vấn mang thai, cuộc sống dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện ra sao?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà hiện đang vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải.
'Phòng khách 3 thế hệ số 2': Cuộc gặp gỡ của Trần Tiến, Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và MarzuzGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Live concert Phòng khách 3 thế hệ sẽ tiếp tục với số thứ 2 vào lúc 20h ngày 22/8/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca - nhạc sĩ Thắng và Marzuz.
Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hoàng Thùy Linh dù đã bước sang tuổi 39 nhưng sắc vóc và thần thái của cô vẫn trẻ trung, rạng rỡ. Bộ hình mới đây của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen, khi được nhận xét sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại như thế hệ gen Z.
Hoà Minzy, Quang Hùng MasterD khuấy động hơn 20.000 khán giả trong Concert Thanh XuânCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 27/6, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, hơn 20.000 khán giả đã cùng hòa mình vào Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, Trung ương Đoàn chỉ đạo. Chương trình mang đến nhiều tầng cảm xúc, kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam bằng âm nhạc, hình ảnh, công nghệ trình diễn và năng lượng của thế hệ hôm nay.
Nam diễn viên - thuộc hạ thân cận của ông trùm ma túy trong 'Lửa trắng' là ai?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Duy Hưng trở lại với vai diễn có vẻ ngoài lịch lãm, mạnh mẽ nhưng lại là cánh tay đắc lực của ông trùm ma túy Lão Công.
H'Hen Niê nhìn con gái lớn lên từng ngày: 'Em bé sơ sinh nay đã thành bà cụ non'Giải trí
GĐXH - "Con gái đã là 1 phiên bản lém lỉnh rồi... Em bé sơ sinh ngày nào nay đã thành 'bà cụ non', quản lý cảm xúc của cả nhà luôn...", H'Hen Niê xúc động nhìn con gái lớn lên từng ngày.