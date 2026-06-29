Minh Hằng gợi cảm ở tuổi 39

Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Cô được khán giả biết đến sau thành công của những bộ phim: "Gọi giấc mơ về", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Giải cứu thần chết", "Vừa đi vừa khóc" và "Sắc đẹp ngàn cân". Trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Hằng sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích.