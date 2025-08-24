Bão số 5 giật cấp 17, tiến gần bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh, dự báo mưa lớn diện rộng

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Diễn biến trong 24 – 48 giờ tới

Dự báo đến 7 giờ ngày 25/8, bão sẽ ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh 180km về phía Đông Đông Nam và cách Bắc Quảng Trị khoảng 90km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Vùng biển nguy hiểm nằm từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Đông.

Đến 19 giờ ngày 25/8, bão dự kiến đi sâu vào đất liền khu vực biên giới Việt Nam – Lào, với sức gió giảm còn cấp 10-11, giật cấp 14. Đến 19 giờ ngày 26/8, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Thái Lan – Lào, sức gió dưới cấp 6.

Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ). Riêng vùng ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị được cảnh báo rủi ro cấp 4.

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng nguy hiểm

Trên biển, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7m, gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội. Vùng biển Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có gió cấp 7-9, sau tăng lên 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17, sóng cao 8-10m. Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, riêng phía Nam vịnh (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2,5-4,5m.

Dự báo vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng đến Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,0-1,8m. Nhiều trạm ghi nhận mực nước biển sẽ dâng cao như Hòn Dấu (3,4-3,8m), Sầm Sơn (3,6-3,8m), Hòn Ngư (3,4-3,8m). Nguy cơ ngập úng cao tại các vùng trũng thấp ven biển, cửa sông vào chiều tối 25/8.

Trên đất liền, từ gần sáng 25/8, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Đặc biệt Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Các tỉnh Quảng Ninh – Ninh Bình có gió cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Mưa lớn diện rộng

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ trên 250mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rất to 200-400mm, có nơi trên 700mm.

Thủ đô Hà Nội trong các ngày 24-26/8 có mưa vừa, mưa to kèm dông. Đà Nẵng có mưa vào đêm 24 và ngày 25/8. TP.HCM cũng dự báo có mưa rào và dông từ 24-26/8, tập trung vào chiều tối.

Ngoài ra, từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to 100-250mm, riêng Trung Lào có nơi trên 500mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo: Thời tiết trên biển và vùng ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, cũng như các tuyến đê kè ven biển. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động triển khai biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.