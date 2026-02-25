Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Đền Quan Hoàng Mười (còn gọi Đền Chợ Củi) tọa lạc dưới chân núi Ngũ Mã, phía trước là sông Lam (thuộc xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Đền được xây dựng từ thời Hậu Lê, có kiến trúc kiểu chữ Tam gồm tam quan, hạ điện, trung điện và thượng điện, và được công nhận là Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia từ năm 1993. Đây là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Không khí hành hương, chiêm bái diễn ra vô cùng nhộn nhịp tại Đền Chợ Củi những ngày sau Tết.

Những ngày sau Tết, tại Đền Chợ Củi có rất đông du khách đến hành hương, chiêm bái. Hàng nghìn lượt du khách từ khắp nơi tìm về dâng hương, dâng lễ cầu bình an, tài lộc và may mắn cho năm mới, biến nơi đây thành điểm đến tâm linh hấp dẫn mỗi dịp đầu xuân.

Trong số các lễ vật được sắm sửa, ngựa giấy (vàng mã) là mặt hàng được nhiều người lựa chọn để dâng cúng, với niềm tin sẽ đón nhận phúc lành và sự phù trợ của các vị thần linh.

Theo ghi nhận, trước sân đền, hàng chục con ngựa giấy với đủ kích cỡ được xếp ngay ngắn chờ làm lễ rồi hóa vàng. Lò đốt vàng mã bên cạnh khuôn viên đền đỏ lửa liên tục, nhất là vào những ngày cao điểm sau Tết. Ban quản lý cho biết, trung bình mỗi ngày có hàng chục con ngựa giấy được đưa vào làm lễ và đốt.

Nhiều người dân quan niệm Quan Hoàng Mười là vị tướng tài ba, vì vậy khi dâng lễ thường đốt ngựa giấy, thuyền rồng giấy với mong muốn "củng cố binh lực", cầu được phù hộ trong công việc, học hành và cuộc sống.

Dọc lối vào đền, nhiều quầy hàng bày bán vàng mã được thiết kế cầu kỳ để phục vụ nhu cầu du khách. Ngoài ngựa giấy, không ít người chuẩn bị thêm mâm lễ hoa quả, bánh kẹo và đặt tiền lẻ lên ban thờ thể hiện lòng thành.

Theo ghi nhận, so với những năm trước, tình trạng đặt tiền lẻ, đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vào một số thời điểm vẫn còn hiện tượng ăn xin phía ngoài khu vực đền, gây phiền toái cho du khách và đang được lực lượng chức năng xử lý, chấn chỉnh.

Ông Nguyễn Công Đức, Tổ trưởng Tổ Quản lý Đền Chợ Củi, cho biết dịp Tết, đền đã đón hơn 40.000 lượt du khách đến chiêm bái và cầu bình an đầu năm.

So với những năm trước, nhiều hình ảnh phản cảm như thắp hương, đặt tiền lẻ tràn lan đã giảm đáng kể, nhờ công tác tuyên truyền và kiểm soát. Ban quản lý còn bố trí bãi đỗ xe, tổ chức xe điện đưa đón miễn phí cho du khách và khuyến khích mỗi người chỉ thắp 3 nén hương tại khu vực sân đền để giảm tình trạng tập trung quá đông người.

Đặc biệt, ban quản lý vận động các hộ kinh doanh từng bước thu nhỏ kích thước ngựa giấy và mâm lễ nhằm hạn chế lãng phí và đảm bảo an toàn cho khu vực di tích.